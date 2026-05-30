O SC Cambuur está muito perto de fechar acordo com o Ajax: transferência definitiva com cláusula de recompra

Skye Vink está de saída do Ajax. O atacante de 19 anos está prestes a assinar um contrato de vários anos com o SC Cambuur, segundo o Algemeen Dagblad.

Na última temporada, Vink marcou 6 gols e deu 3 assistências em 30 partidas na Keuken Kampioen Divisie. Ele pareceu ter se adaptado bem, especialmente durante o curto período sob o comando de Óscar García no Jong Ajax.

Sua estreia oficial no time principal ainda não aconteceu. É possível que ela nem chegue a acontecer, já que ele está prestes a assinar um contrato de vários anos com o Cambuur.

O próprio Vink está muito ansioso por dar esse passo, então resta apenas esperar que os dois clubes cheguem a um acordo. O filho do analista daESPN Marciano Vink tem contrato com o Ajax até meados de 2028.

O AD não prevê problemas e informa que o acordo será concluído em breve. O Ajax estaria, no momento, focado principalmente em garantir uma cláusula de recompra.

Vink segue assim os passos de Lucas Jetten, que seguiu o mesmo caminho no início desta semana. Ele também era considerado um grande talento na base do Ajax, mas optou conscientemente por ganhar experiência na Eredivisie.