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imago-sport-1083089495.jpgANP
Siep Engelen

Traduzido por

O SC Cambuur atropela o fraco NEC e conquista a primeira vitória da temporada

Cambuur x NEC Nijmegen
Cambuur
NEC Nijmegen
Eredivisie

O SC Cambuur conquistou na noite de sábado a primeira vitória da temporada. Em casa, venceu com total merecimento um NEC especialmente fraco por 3 a 0. Ilyes Hamache marcou dois gols, enquanto Iwan Henstra foi o responsável pelo golpe final. 

O Cambuur começou muito bem, colocou enorme intensidade no jogo e, com isso, dificultou muito a vida do NEC. Após vinte minutos de partida, isso rendeu aos frísios a merecida vantagem. Billy van Duijl manteve a visão de jogo e fez um belo cruzamento para Ilyes Hamache, que mandou para as redes e fez 1 a 0. 

O NEC precisou sair em busca do empate, mas faltou completamente precisão ao time de Dick Schreuder. As chances, portanto, foram escassas e, do outro lado, era preciso ficar atento às transições do Cambuur. 

O time de Nijmegen escapou por pouco quando Gonzalo Crettaz cometeu um erro grotesco. O goleiro errou completamente a bola a cerca de 40 metros do próprio gol, mas conseguiu se recuperar a tempo. Além disso, Devid Bouah teve em duas ocasiões uma grande chance de cabeça para marcar o segundo gol, mas suas tentativas não tiveram direção. 

Depois do intervalo, pouco mudou no panorama da partida. O NEC estava impotente e foi superado pelo Cambuur em praticamente todos os aspectos. Isso resultou, aos 54 minutos, no mais do que merecido 2 a 0 de Hamache, que, de perto, chutou a bola entre as pernas de Crettaz. 

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O NEC praticamente não foi além de algumas investidas tímidas de Kaj Sierhuis. Para piorar, já nos acréscimos, a equipe de Schreuder ainda sofreu o 3 a 0: um chute de longa distância de Henstra entrou lindamente no canto. 

Assim, o Cambuur conquistou a primeira vitória da temporada e chegou aos quatro pontos após seis jogos. O NEC tem apenas três pontos a mais e viaja com sensação amarga para Turim, onde a Juventus será a adversária na Liga Europa na quinta-feira.

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