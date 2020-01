O São Paulo já foi rebaixado no Campeonato Paulista? Entenda essa discussão

A Goal preparou um vídeo para explicar para você se o Tricolor Paulista foi mesmo rebaixado em 1990, no Paulistão

O torcedor são-paulino gosta de se vangloriar afirmando que o Tricolor é um dos únicos times que nunca foi rebaixado. Os rivais rebatem afirmando que, supostamente, o clube teria sido rebaixado no . Afinal, o caiu no de 1990? A Goal trouxe um vídeo para não deixar pedra sobre pedra, explicando toda aquela situação. Confira!

A resposta é não. O regulamento do Campeonato Paulista de 1990 não previa rebaixamento naquele ano. O que aconteceu foi que os melhores e piores classificados daquela edição da competição foram divididos em dois grupos no ano de 1991, e o melhores colocados de cada uma das chaves se enfrentavam nas fases finais.

Assim, como o Tricolor foi mal em 1990, ele foi alocado no Grupo 2, que trazia os piores classificados da primeira divisão daquele ano, além de Olímpia, Rio Branco, São Carlense e Marília, promovidos da segunda divisão de 1990. Na final, o São Paulo se sagrou campeão do Paulistão de 1991 ao bater o na final pelo placar acumulado de 3 a 0, com três gols de Raí.

Ou seja: não, o São Paulo não foi rebaixado em 1990.