Campanha #EntregaCorinthians usa provocação antiga do Cruzeiro sobre rebaixamento

Timão enfrenta o Ceará, no Castelão, na quarta-feira. Uma vitória do Vozão pode praticamente selar o rebaixamento da Raposa

Após a derrota do para o , na última segunda-feira (02), por 1 a 0, o Twitter amanheceu no dia seguinte com uma hashtag tomando conta dos Trending Topics do . Trata-se da #EntregaCorinthians, em referência ao jogo do e contra o Ceará, que acontece nessa quarta-feira (04), pela 37ª rodada do Brasileirão. Uma vitória do pode praticamente selar o rebaixamento da .

O Cruzeiro é um dos quatro clube do Brasil que nunca foi rebaixado à . , e completam a lista, já que a , que também nunca tinha caído, foi rebaixada esse ano.

Com isso, o movimento conseguiu juntar várias torcidas do Brasil para pedir ao que perca o jogo para o Ceará. Dessa forma a permanência da equipe cearense ficaria praticamente garantida e a situação do Cruzeiro dependeria quase de um milagre.

Vários corintianos têm usado um vídeo da de 2018, quando torcedores cruzeirenses foram à Arena Corinthians e provocaram o Alvinegro cantando "segunda divisão".

Veja os principais tuítes e reações a essa campanha virtual.

Torcida do @Cruzeiro provoca rivais em Itaquera aos gritos de "segunda divisão". Time mineiro nunca foi rebaixado no Brasileirão, enquanto o Corinthians caiu em 2007. pic.twitter.com/a8G3JiLPjA — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) October 18, 2018

o corinthiano vendo #EntregaCorinthians nos tts sabendo que o time não ganha nem jogando sério pic.twitter.com/LLmGlM47bV — Dandara (@dandssccp) December 3, 2019

Corinthians vai perder para o Ceará e vai dizer que entregou, mas na verdade estavam todos jogando seríssimo #EntregaCorinthians — Capetinha mil grau (@CapetinhaMG) December 3, 2019

Notei uma coisa curiosa, o cruzeiro é tão antipático e arrogante que conseguiu unir todas as torcidas contra, eu vi com meus próprios olhos até Flamenguistas torcendo pela vitória do , isso é um fenômeno! #98esportes . #EntregaCorinthians 😂 — FanatGalo (@FanatGalo) December 3, 2019

não se esqueçam do roubo da final da copa do brasil ano passado. #EntregaCorinthians — #Falta2Dias (@CustelaMateus) December 3, 2019

Essa tag é ridícula kkkkk

O Corinthians só venceu 3 jogos dos últimos 15

Não precisa entregar, se perder vai ser normal #EntregaCorinthians pic.twitter.com/4lPLpsRl9H — Fran cnizer •ˢᶜᶜᵖ• (@FranCnizer) December 3, 2019

A queda do Cruzeiro será o presente de Natal 95% do Torcedores Brasileiros. #cruzeirorebaixado #EntregaCorinthians — Fuinha SEP 🐷💚🏆 (@Fuinha_Ironica) December 3, 2019