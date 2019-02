O recado de Benzema e Vinicius Jr ao Barcelona

Real Madrid se recupera na La Liga e El Clásico vem no melhor momento

Após vencer o quarto jogo consecutivo e chegar ao terceiro lugar no Campeonato Espanhol, o Real Madrid chega para disputar o El Clásico pela semifinal da Copa do Rei no melhor momento da temporada.

A sua última vítima foi o Alavés. Placar de 3 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, com as estrelas fazendo a diferença. Tanto Vinícius Jr. como Benzema corresponderam e agora mandam um recado direto para o Barcelona, seu próximo adversário na quarta-feira (6).

Por um lado, o francês balançou as redes, assinando assim o seu quarto jogo consecutivo marcando gol, com o estádio inteiro cantando: "Karim, é o nosso '9'". Em dez temporadas, nada similar foi visto. Isso diz tudo.

Por outro lado, há Vinícius. O brasileiro é o motor do Real Madrid no ataque. Cada bola que passa pelos seus pés melhora a ação. Isso sempre gera algo, apesar de apontarem que lhe falta o último toque. Mas não se viu isso no domingo (3). Além de cercar a área do adversário depois de passar por dois ou três, também faz gol ou assiste. Estamos falando sobre o melhor jogador do mundo em breve.



Foto: Getty Images

Seus companheiros, que conhecem sua influência, não ficam sem procurá-lo. Na primeira parte, enquanto o lado de Bale tocou 27% das ações, Vinicius tocou 48% do mesmo.

Além de Benzema e Vinicius, o jogo contra o Alavés ajudou o Real a consolidar sua progressão. Jogam com solidez, ritmo físico e uma velocidade de bola três vezes superior ao primeiro terço da temporada.

Se até há pouco tempo deu a sensação de que poderia perder a qualquer momento, hoje é ao contrário: espera-se que possa ganhar de qualquer jeito. E isso foi provado contra o Alavés, quando a equipe foi um pouco pressionada no segundo tempo, mas os tocedores não vaiaram no Santiago Bernabéu.

Mais artigos abaixo

Agora, o Real chega ao seu momento mais difícil, mas na melhor hora possível. Que ninguém espere um clássico como o de outubro, quando o Barcelona goleou por 5 a 1.