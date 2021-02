O recado de Abel a Lucas Lima no Palmeiras: 'é preciso chegar na área, correr, roubar bola'

Questionado, meia foi o destaque do Verdão na vitória sobre o Fortaleza

Após não ser aproveitado no Mundial de Clubes, Lucas Lima teve um grande exibição na vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza por 3 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e recebeu não só elogios de Abel Ferreira, como também foi cobrado pelo técnico português.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Há momentos também que o jogador não está em grande forma, você tem o Weverton e o Alisson, mas isso acontece com os melhores do mundo, não só com o Lucas Lima. Há momentos em que é importante manter a linha ascendente e manter-se forte quando as coisas não correm bem, e o Lucas tem feito isso, respeita as exigências do treinador, sabe que só habilidade não basta. É preciso chegar na área, correr, roubar a bola. E ele sabe disso. Quanto mais próximos estamos em termos ideia, mais eles sabem o que queremos. E mais chances eles têm de jogar", disse Abel Ferreira.

Além do Mundial de Clubes, o meia também ficou de fora da derrota do Palmeiras para o Santos na final da Copa Libertadores, e da semifinal do torneio sul-americano contra o River Plate.

Atualmente, o Palmeiras aparece na sexta posição do Brasileirão, com 56 pontos, e dois jogos a menos.