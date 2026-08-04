Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

Traduzido por

O Real Madrid recusa repetir o pesadelo de Paris com Vinícius!

Mercado da bola
Vinicius Junior
K. Mbappe
Real Madrid
PSG
Brasil
França

A diretoria do Real Madrid cerca a rebeldia do astro brasileiro

Relatórios da imprensa espanhola confirmaram que o brasileiro Vinícius Júnior recusa as propostas apresentadas a ele pela diretoria do Real Madrid para renovar seu contrato, apesar de terem chegado a um acordo preliminar no fim da temporada 2024/2025.

A recusa do jogador em relação ao acordo veio na tentativa de aumentar seu salário após a chegada de Kylian Mbappé, que se tornou a estrela da equipe principal e reduziu o papel de Vinícius a uma posição secundária. Desde então, o jogador exige um tratamento financeiro equivalente ao do francês.

O jornal Diario AS informou que Vinícius pede um bônus de renovação equivalente ao bônus de assinatura que Mbappé recebeu ao chegar, além de uma porcentagem maior sobre os direitos de imagem, mas o Real Madrid apresentou sua oferta final e mantém sua posição.

Restam apenas quatro meses antes de o jogador entrar no período livre, que lhe permite negociar com qualquer clube sem a aprovação do Real Madrid.

Tensão crescente

A tensão entre as duas partes começou após a primeira temporada de Mbappé no Real Madrid. O jornalista Aritz Gabilondo explicou no programa El Larguero, da rádio Cadena SER, que o primeiro confronto ocorreu na Copa do Mundo de Clubes, quando Vinícius se opôs à decisão de Xabi Alonso de colocá-lo no banco de reservas na semifinal, antes de o treinador voltar atrás em sua decisão.

Amistosos de clubes
Mallorca crest
Mallorca
MLL
PSG crest
PSG
PSG
Amistosos de clubes
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Desde então, a relação se deteriorou, o que abre a porta para a saída do jogador durante a atual janela de transferências de verão. Já o jornalista Marcos López comentou: "O Real Madrid não pode permitir que seu segundo jogador, que era a estrela da equipe principal há dois anos, chegue a essa situação quatro meses antes de entrar no período livre".

A posição do clube sobre o bônus de renovação

O Real Madrid recusa-se a conceder um bônus de renovação a Vinícius, por entender que aceitá-lo abriria a porta para exigências semelhantes de Bellingham, Valverde e outros, e Gabilondo citou o caso de Mbappé e do Paris Saint-Germain, afirmando que "essas coisas não terminam bem".

Acrescentou que Vinícius já não está em condição de exigir um contrato semelhante ao de Mbappé: "Estamos falando do projeto futuro do Real Madrid, e Vinícius não é o mesmo jogador que era há dois anos. O clube oferece um contrato enorme, mas o nível do jogador está caindo, ao contrário do que aconteceu com Neymar e o Barcelona".

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google