Relatórios da imprensa espanhola confirmaram que o brasileiro Vinícius Júnior recusa as propostas apresentadas a ele pela diretoria do Real Madrid para renovar seu contrato, apesar de terem chegado a um acordo preliminar no fim da temporada 2024/2025.

A recusa do jogador em relação ao acordo veio na tentativa de aumentar seu salário após a chegada de Kylian Mbappé, que se tornou a estrela da equipe principal e reduziu o papel de Vinícius a uma posição secundária. Desde então, o jogador exige um tratamento financeiro equivalente ao do francês.

O jornal Diario AS informou que Vinícius pede um bônus de renovação equivalente ao bônus de assinatura que Mbappé recebeu ao chegar, além de uma porcentagem maior sobre os direitos de imagem, mas o Real Madrid apresentou sua oferta final e mantém sua posição.

Restam apenas quatro meses antes de o jogador entrar no período livre, que lhe permite negociar com qualquer clube sem a aprovação do Real Madrid.

Tensão crescente

A tensão entre as duas partes começou após a primeira temporada de Mbappé no Real Madrid. O jornalista Aritz Gabilondo explicou no programa El Larguero, da rádio Cadena SER, que o primeiro confronto ocorreu na Copa do Mundo de Clubes, quando Vinícius se opôs à decisão de Xabi Alonso de colocá-lo no banco de reservas na semifinal, antes de o treinador voltar atrás em sua decisão.

Desde então, a relação se deteriorou, o que abre a porta para a saída do jogador durante a atual janela de transferências de verão. Já o jornalista Marcos López comentou: "O Real Madrid não pode permitir que seu segundo jogador, que era a estrela da equipe principal há dois anos, chegue a essa situação quatro meses antes de entrar no período livre".

A posição do clube sobre o bônus de renovação

O Real Madrid recusa-se a conceder um bônus de renovação a Vinícius, por entender que aceitá-lo abriria a porta para exigências semelhantes de Bellingham, Valverde e outros, e Gabilondo citou o caso de Mbappé e do Paris Saint-Germain, afirmando que "essas coisas não terminam bem".

Acrescentou que Vinícius já não está em condição de exigir um contrato semelhante ao de Mbappé: "Estamos falando do projeto futuro do Real Madrid, e Vinícius não é o mesmo jogador que era há dois anos. O clube oferece um contrato enorme, mas o nível do jogador está caindo, ao contrário do que aconteceu com Neymar e o Barcelona".