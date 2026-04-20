O Real Madrid mantém a calma na disputa de pênaltis e vence a UEFA Youth League

A UEFA Youth League será conquistada pelo Real Madrid em 2026. Os jovens talentos do clube espanhol derrotaram o Club Brugge em Lausanne, na Suíça. O Real Madrid precisou da disputa de pênaltis para conquistar o prestigioso torneio.

O Real Madrid foi a equipe dominante na fase inicial e assumiu a liderança no meio do primeiro tempo. Jacobo Ortega enganou o goleiro do Club NXT, Argus Vanden Driessche, com um lobinho inteligente. Pouco depois, a defesa dos belgas conseguiu impedir por um triz que Ortega fizesse o 0 a 2.

O Club Brugge podia se considerar sortudo por estar perdendo por apenas um gol no intervalo em Lausanne. O desempenho do finalista belga melhorou bastante após o intervalo, e foi Tobias Lund Jensen quem marcou o 1 a 1. O empate deu claramente confiança ao Club, e o Real Madrid precisou tomar cuidado para não sofrer mais gols.

A tensão se manteve até o apito final, mas não houve vencedor no tempo regulamentar. Os pênaltis tiveram, portanto, que decidir o resultado e indicar o vencedor da UEFA Youth League 2026.

Naïm Amengai e Tian Nai Koren falharam em nome do Club Brugge, enquanto o Real Madrid não cometeu nenhum erro da marca dos 11 metros. Diego Aguado marcou o 2 a 4, fazendo com que o gigante da capital espanhola conquistasse a UEFA Youth League pela segunda vez na história do clube.