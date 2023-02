O Real Madrid já ganhou o Mundial de Clubes?

Clube merengue está na disputa pelo título do Mundial de Clubes de 2022

Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid está pronto para estrear na semifinal do Mundial de Clubes de 2022. Embora não tenha adversário definido, o clube merengue caminha para sua 10ª participação na história do torneio que reúne os principais times do mundo.

O Real Madrid, aliás, soma duas participações, em 1960 e 1966, no primeiro modelo do Mundial de Clubes, chamado de Copa Intercontinental.

Além disso, a equipe disputou a Copa Europeia/Sul-Americana, ou a Copa Toyota, como ficou conhecida, em 1998, 2000 e 2002.

No modelo atual do torneio, o Real Madrid acumula outras quatro participações, em 2014, 2016, 2017 e 2018. Em 2022, a equipe de Carlo Ancelotti está prestes a estrear na semifinal do torneio, que incluem o Flamengo como representante da América do Sul.

Além de ser o time que mais disputou o torneio, o Real Madrid também é o maior vencedor do Mundial de Clubes, somando sete conquistas (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018).

Com a conquista sobre o Al-Ain, em Abu Dhabi, em 2018, o time merengue aumentou ainda mais sua vantagem na liderança de título do torneio, deixando o Milan, que tem quatro conquistas, para trás.