As negociações do Real Madrid com o Leipzig pela contratação do jovem ponta marfinense Yan Diomande esbarraram em um impasse, já que o clube alemão ainda não respondeu à última proposta apresentada pelo Merengue, segundo uma reportagem.

Florian Plettenberg, jornalista da rede "Sky Sport - Alemanha", afirmou que as negociações ficaram amplamente paralisadas nas últimas 24 horas, em razão da falta de resposta do Leipzig, o que causou certa surpresa dentro do Real Madrid.

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Caso não ocorram desdobramentos excepcionais, o Leipzig planeja atualmente que Diomande viaje com a delegação do time para o período de preparação na Áustria, previsto para começar no sábado, e o jogador já foi informado dessa decisão. O marfinense ainda espera evitar a viagem, com a decisão final devendo ser tomada nesta manhã.

Caso o jogador seja obrigado a viajar para a Áustria, sua intenção clara é não participar dos treinos coletivos completos com o time, diante do seu desejo de se transferir para o Real Madrid, depois de já estar mentalmente fora dos planos do Leipzig, aguardando que os dois clubes cheguem a um acordo o quanto antes.

Apesar do impasse nas negociações durante as últimas horas, o negócio segue de pé, com a expectativa de um fim de semana decisivo para o futuro do jogador, segundo Plettenberg.



