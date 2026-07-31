Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

O Real Madrid está "surpreso" com a atitude do Leipzig na negociação de Diomandé

Real Madrid x Fiorentina
Real Madrid
Fiorentina
Amistosos de clubes
Leipzig x SC Verl
Leipzig
SC Verl
Y. Diomande
Mercado da bola
Espanha
Itália
Alemanha
Costa do Marfim

O Real Madrid busca fechar o negócio rapidamente

As negociações do Real Madrid com o Leipzig pela contratação do jovem ponta marfinense Yan Diomande esbarraram em um impasse, já que o clube alemão ainda não respondeu à última proposta apresentada pelo Merengue, segundo uma reportagem.

Florian Plettenberg, jornalista da rede "Sky Sport - Alemanha", afirmou que as negociações ficaram amplamente paralisadas nas últimas 24 horas, em razão da falta de resposta do Leipzig, o que causou certa surpresa dentro do Real Madrid.

Leia também

"Por que perguntam a ele sobre sua religião?": nova polêmica na França envolvendo Zidane

Hoeness sobre os rumores do Real Madrid: mesmo que o imperador da China venha, não negociaremos com ele

Caso não ocorram desdobramentos excepcionais, o Leipzig planeja atualmente que Diomande viaje com a delegação do time para o período de preparação na Áustria, previsto para começar no sábado, e o jogador já foi informado dessa decisão. O marfinense ainda espera evitar a viagem, com a decisão final devendo ser tomada nesta manhã.

Amistosos de clubes
Leipzig crest
Leipzig
RBL
SC Verl crest
SC Verl
VEL
Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO

Caso o jogador seja obrigado a viajar para a Áustria, sua intenção clara é não participar dos treinos coletivos completos com o time, diante do seu desejo de se transferir para o Real Madrid, depois de já estar mentalmente fora dos planos do Leipzig, aguardando que os dois clubes cheguem a um acordo o quanto antes.

Apesar do impasse nas negociações durante as últimas horas, o negócio segue de pé, com a expectativa de um fim de semana decisivo para o futuro do jogador, segundo Plettenberg.


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google