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EndrickImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

O Real Madrid está disposto a deixar o atacante sair devido à rápida ascensão de Endrick

Real Madrid
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Endrick

O Real Madrid vê em Endrick um membro de pleno direito do elenco para a próxima temporada, segundo o Diario AS. O atacante vem causando grande impressão por empréstimo no Olympique de Lyon, onde se adaptou sem dificuldades ao nível da competição. Seu próximo retorno à capital espanhola provavelmente ocorrerá às custas de outro atacante: Gonzalo García.

Desde sua chegada ao Real Madrid em 2024, Endrick vinha tendo minutos regulares sob o comando de Carlo Ancelotti, mas tudo mudou com seu sucessor, Xabi Alonso. O brasileiro, hoje com 19 anos, ficou sem espaço no banco e solicitou uma transferência por empréstimo.

O Lyon entrou em contato com o Real Madrid e rapidamente chegou a um acordo sobre um contrato de empréstimo até o final da temporada, sem opção de compra. O acordo de empréstimo de Endrick, que tem contrato com o Real Madrid até meados de 2030, é, por enquanto, um sucesso para todas as partes.

Desde sua estreia na Ligue 1, Endrick conquistou a França. Com sete gols, sete assistências e seu jogo convincente, o adolescente tornou-se um dos principais trunfos do Lyon na busca por uma vaga na Liga dos Campeões.

Além disso, é provável que o técnico da seleção brasileira, Ancelotti, inclua seu (ex-)pupilo na convocação para a Copa do Mundo. O Real Madrid sabe, aliás, que o grande talento retornará ao Santiago Bernabéu no verão com uma boa dose de experiência.

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O próximo retorno de Endrick significa, no entanto, más notícias para Gonzalo García, que nesta temporada tem atuado como substituto de Kylian Mbappé. Após a demissão de Alonso e a chegada de Álvaro Arbeloa, García terá, no entanto, que se contentar com muito menos minutos em campo.

Além disso, o Real Madrid sabe que Endrick é mais versátil do que García. Enquanto este último é um atacante puro, Endrick já se destacou nas laterais e na posição 10. Assim, além da posição de atacante, ele também pode se tornar um concorrente para jogadores como Franco Mastantuono, Brahim Díaz e Rodrygo.

Assim, a saída do atacante de 22 anos parece inevitável, embora não esteja totalmente claro se o Real pretende emprestá-lo, vendê-lo ou vendê-lo com opção de recompra. García, cujo contrato vai até meados de 2030, já havia sido associado ao Bayer Leverkusen e ao Borussia Dortmund.

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