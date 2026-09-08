Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

O Real Madrid emite um comunicado urgente antes do confronto com a Inter de Milão

Real Madrid
Barcelona
Real Madrid x Inter de Milão
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Espanha
Itália

Após a crise da partida do Barcelona e

Horas antes de dar início à sua caminhada europeia diante da Inter de Milão no estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid se viu obrigado a romper seu silêncio esportivo e entrar em uma polêmica política que não estava nos planos. Um rumor que se espalhou como fogo em palha nas redes sociais acusava o clube de proibir as bandeiras espanholas, e a resposta oficial veio firme e categórica.

Desmentido categórico em comunicado oficial

O Real Madrid divulgou um comunicado oficial na noite desta terça-feira, antes de seu aguardado confronto contra a Inter de Milão na estreia da Liga dos Campeões da Europa, para desmentir o que vinha sendo amplamente divulgado.

O comunicado diz: "Diante das notícias divulgadas em algumas plataformas de redes sociais e em alguns veículos de imprensa, o Real Madrid Club de Futbol deseja negar categoricamente os rumores de que o clube teria emitido instruções para proibir a entrada de bandeiras espanholas ou de bandeiras de qualquer uma de nossas regiões ou cidades com governo autônomo no estádio Santiago Bernabéu".

Compromisso com a lei e um histórico de permissão

O clube merengue afirmou que sua política nunca mudou no que diz respeito ao respeito aos símbolos nacionais, ressaltando que seus regulamentos internos estão totalmente de acordo com a legislação vigente.

O comunicado acrescentou: "Os regulamentos do clube seguem as diretrizes da legislação vigente e, naturalmente, permitem, e sempre permitiram, sem qualquer restrição, a entrada de todas as bandeiras oficiais de nosso país em nosso estádio".

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT

Esse rápido esclarecimento por parte da diretoria do Real Madrid busca cortar caminho a qualquer tentativa de politizar as arquibancadas do Bernabéu às vésperas de uma grande noite europeia, garantindo que os portões do estádio continuarão abertos a todos os seus torcedores com suas bandeiras oficiais, sem exceção alguma.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

A bandeira "Estelada" detona a crise

O clube catalão havia divulgado um comunicado de tom duro, no qual condenava nos termos mais fortes o "uso excessivo e injustificado da força" por parte de agentes da Polícia Nacional contra seus associados e torcedores nas proximidades do estádio Martínez Valero, casa do Elche, que portavam a bandeira "Estelada", da região da Catalunha.

Os detalhes do incidente remontam ao momento em que a polícia deteve o torcedor menor de idade e o prendeu com violência, por ele portar uma bandeira "Estelada", bandeira da independência da Catalunha, antes do início da partida — atitude que o presidente Laporta descreveu publicamente como "desproporcional e violenta" e sem qualquer relação com a liberdade de expressão.

O caso do jovem recebeu ampla solidariedade dentro dos muros do clube, com personalidades de destaque como o astro Gavi e o presidente Laporta manifestando seu apoio absoluto à vítima e à sua família.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google