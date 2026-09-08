Horas antes de dar início à sua caminhada europeia diante da Inter de Milão no estádio Santiago Bernabéu, o Real Madrid se viu obrigado a romper seu silêncio esportivo e entrar em uma polêmica política que não estava nos planos. Um rumor que se espalhou como fogo em palha nas redes sociais acusava o clube de proibir as bandeiras espanholas, e a resposta oficial veio firme e categórica.

Desmentido categórico em comunicado oficial

O Real Madrid divulgou um comunicado oficial na noite desta terça-feira, antes de seu aguardado confronto contra a Inter de Milão na estreia da Liga dos Campeões da Europa, para desmentir o que vinha sendo amplamente divulgado.

O comunicado diz: "Diante das notícias divulgadas em algumas plataformas de redes sociais e em alguns veículos de imprensa, o Real Madrid Club de Futbol deseja negar categoricamente os rumores de que o clube teria emitido instruções para proibir a entrada de bandeiras espanholas ou de bandeiras de qualquer uma de nossas regiões ou cidades com governo autônomo no estádio Santiago Bernabéu".

Compromisso com a lei e um histórico de permissão

O clube merengue afirmou que sua política nunca mudou no que diz respeito ao respeito aos símbolos nacionais, ressaltando que seus regulamentos internos estão totalmente de acordo com a legislação vigente.

O comunicado acrescentou: "Os regulamentos do clube seguem as diretrizes da legislação vigente e, naturalmente, permitem, e sempre permitiram, sem qualquer restrição, a entrada de todas as bandeiras oficiais de nosso país em nosso estádio".

Esse rápido esclarecimento por parte da diretoria do Real Madrid busca cortar caminho a qualquer tentativa de politizar as arquibancadas do Bernabéu às vésperas de uma grande noite europeia, garantindo que os portões do estádio continuarão abertos a todos os seus torcedores com suas bandeiras oficiais, sem exceção alguma.

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A bandeira "Estelada" detona a crise

O clube catalão havia divulgado um comunicado de tom duro, no qual condenava nos termos mais fortes o "uso excessivo e injustificado da força" por parte de agentes da Polícia Nacional contra seus associados e torcedores nas proximidades do estádio Martínez Valero, casa do Elche, que portavam a bandeira "Estelada", da região da Catalunha.

Os detalhes do incidente remontam ao momento em que a polícia deteve o torcedor menor de idade e o prendeu com violência, por ele portar uma bandeira "Estelada", bandeira da independência da Catalunha, antes do início da partida — atitude que o presidente Laporta descreveu publicamente como "desproporcional e violenta" e sem qualquer relação com a liberdade de expressão.

O caso do jovem recebeu ampla solidariedade dentro dos muros do clube, com personalidades de destaque como o astro Gavi e o presidente Laporta manifestando seu apoio absoluto à vítima e à sua família.