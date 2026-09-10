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O Real Madrid abre a possibilidade de empréstimo de Endrick: Milan e Roma sonham com a grande contratação

Real Madrid, espaço reduzido para a joia brasileira Endrick: Mourinho muda de ideia e abre as portas para um empréstimo

No verão passado, tanto a Roma quanto o Milan alimentaram por muito tempo o sonho de contratar, ainda que por empréstimo de uma temporada, o jovem talento brasileiro Endrick. O Real Madrid havia inicialmente aberto a possibilidade, mas depois voltou atrás porque Josè Mourinho havia pedido para mantê-lo no elenco. Agora, as coisas estão mudando rapidamente, tanto que o The Athletic fala de uma avaliação em andamento sobre a possibilidade de liberar o empréstimo já em janeiro, considerando as poucas oportunidades de conseguir conquistar um papel ativo. Nesse caso, o Milan estaria pronto para fazer uma nova proposta.

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