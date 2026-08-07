O Raja escolhe a webook.com como parceira oficial de bilheteria

A RAJA S.A., empresa esportiva responsável pela gestão das atividades esportivas e comerciais do Raja Club Athletic, anunciou a assinatura de uma parceria estratégica com a webook.com, que se torna a parceira oficial exclusiva do clube na gestão de ingressos online para as próximas três temporadas.

Esta parceria representa uma nova etapa na transformação das atividades do clube e responde a uma ambição clara: oferecer uma experiência de bilheteria moderna e de fácil acesso, alinhada aos melhores padrões internacionais, aos torcedores do Raja.

Uma experiência de bilheteria concebida em torno do torcedor

No âmbito desta parceria, a webook.com vai lançar uma solução de bilheteria de nova geração, concebida para simplificar cada etapa da jornada do torcedor, da compra do ingresso à entrada no estádio.

Os torcedores poderão escolher seus assentos com precisão, visualizar sua localização em tecnologia 3D e obter um ingresso totalmente digital e seguro. Além disso, um mercado oficial permitirá a revenda do ingresso com total confiança quando o torcedor não puder comparecer à partida. Uma loja oficial de produtos digitais complementará essa experiência, oferecendo aos torcedores os produtos digitais oficiais do clube.

Essa plataforma escalável integrará novos serviços gradualmente, para tornar a experiência dos dias de jogo mais fluida, personalizada e conectada.

Uma parceria a serviço da transformação do clube

A modernização da bilheteria representa um eixo importante na estratégia de desenvolvimento da RAJA S.A. Além da dimensão tecnológica, esta parceria permitirá ao clube aprimorar o conhecimento sobre sua torcida, fortalecer a relação direta com seus torcedores e gerir de forma otimizada e sustentável suas receitas ligadas aos dias de jogo.

A escolha da webook.com vem após um processo de avaliação que incluiu, sobretudo, a qualidade da solução tecnológica, a experiência do usuário, a capacidade operacional do parceiro e sua capacidade de acompanhar um clube com uma torcida deste tamanho e deste engajamento como a do Raja.

Nawal El Aidaoui, diretora-geral da RAJA S.A., declarou: «Os torcedores estão no centro da nossa estratégia de desenvolvimento. A bilheteria representa um momento essencial em sua jornada com o clube, e nossa ambição não se limita a digitalizar a venda de ingressos. Queremos oferecer uma experiência mais simples, mais fluida e mais segura, ao mesmo tempo em que nos equipamos com uma plataforma que nos permite compreender melhor as aspirações de nossa torcida e construir continuamente uma relação mais forte com ela.»

A expertise tecnológica da webook.com a serviço do Raja

A webook.com acompanha organizadores, instituições e grandes agentes do esporte e do entretenimento na gestão e comercialização de seus eventos. Presente em mais de 180 países, ela já é, no Marrocos, a parceira exclusiva de bilheteria da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) e administra o seu portal oficial.

Essa expertise se traduz em uma capacidade comprovada de gerir os picos de demanda dos grandes compromissos do futebol marroquino, além de um sistema de segurança concebido para combater a revenda ilegal e o mercado negro, garantindo que os ingressos cheguem aos verdadeiros torcedores.

Por meio desta parceria, a webook.com mobilizará sua expertise tecnológica e operacional para oferecer uma solução adaptada às especificidades do Raja Club Athletic, ao tamanho de sua torcida e às exigências da organização de suas partidas. A plataforma evoluirá ao longo das temporadas para integrar novos serviços e responder aos hábitos dos torcedores, garantindo um alto nível de segurança, confiabilidade e desempenho.

Amine Alaoui, diretor-geral da webook.com Marrocos, também declarou: «Temos um orgulho especial em acompanhar o Raja Club Athletic, uma instituição histórica sustentada por uma das maiores e mais apaixonadas torcidas da região. Após nossa parceria com a Federação Real Marroquina de Futebol, este novo compromisso reafirma nossa vontade de colocar nossa tecnologia e nossa expertise a serviço do futebol marroquino. Nosso objetivo é construir uma experiência de bilheteria simples, confiável e inovadora, que aproxime ainda mais o Raja de seus torcedores e contribua para a modernização da experiência dos dias de jogo.»

Esta parceria com a webook.com se insere na estratégia global da RAJA S.A., que visa modernizar as atividades do clube, aprimorar de forma sustentável a experiência de seus torcedores e reforçar suas receitas para apoiar suas ambições esportivas.

Sobre a RAJA S.A.

A RAJA S.A. é uma empresa esportiva com capital de 250 milhões de dirhams, dedicada à gestão profissional das atividades esportivas e comerciais do Raja Club Athletic. Seu capital pertence 60% à Ports4Impact e 40% à Associação Raja Club Athletic. A RAJA S.A. tem a ambição de se tornar um agente de referência no esporte marroquino e africano, combinando desempenho esportivo, desenvolvimento econômico, inovação e responsabilidade social.

Sobre a webook.com

A webook.com é uma plataforma internacional de bilheteria e eventos presente em mais de 180 países. No Marrocos, é a parceira exclusiva de bilheteria da Federação Real Marroquina de Futebol e administra o seu portal oficial, abrangendo ingressos, dados dos torcedores, controle de acesso e logística dos estádios. A plataforma também é responsável pela bilheteria dos grandes eventos culturais do Marrocos, entre os quais o Jazzablanca e a Casablanca Music Week