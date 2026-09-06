O Raja abre negociações com estrela portuguesa

O Raja Casablanca segue com suas movimentações para reforçar o elenco visando à nova temporada, já que a diretoria do clube não se contentou com as contratações realizadas no período recente e trabalha atualmente para fechar um novo negócio que pode dar ao meio-campo da equipe um acréscimo importante.

De acordo com o site «Le Site Info Sport», o Raja entrou em negociações com o jogador português Miguel Resende, por meio do diretor esportivo do clube, Matias Rogério, que conduz os contatos para chegar a um acordo sobre a chegada do atleta durante a atual janela de transferências de verão.

A mesma fonte apontou que Matias Rogério negocia, em coordenação com o comitê esportivo do Raja, com o agente de Miguel Resende, com o objetivo de chegar a um acordo que abra caminho para a transferência do jogador à equipe no próximo período.

A possibilidade de concretização do negócio parece fortemente provável, especialmente porque o jogador português está livre, o que dá ao Raja a oportunidade de contratá-lo sem a necessidade de negociar com outro clube o valor de sua transferência.

A movimentação do Raja se insere no contexto de seu desejo de reforçar o meio-campo, já que os dirigentes do clube veem em Miguel Resende um jogador capaz de oferecer o acréscimo desejado, tendo em vista a experiência que acumulou ao longo de suas passagens anteriores.

O português já passou por várias experiências em sua carreira, sendo sua última parada com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, antes de se tornar jogador livre, o que abriu as portas para o Raja entrar em negociações para contratá-lo.

A diretoria do Raja busca, por meio dessas movimentações, completar o reforço do elenco antes do início da nova temporada, diante de seu desejo de montar um plantel mais forte e capaz de competir.