O clube do Al-Ittihad intensifica sua movimentação no atual mercado de transferências de verão, em busca de novos reforços para o setor ofensivo, com a proximidade do fechamento da janela.

O jornal "Asharq Al-Awsat" revelou que a diretoria do Al-Ittihad estuda reforçar a posição de ponta com um dos astros do Aston Villa, da Inglaterra, diante da necessidade de acrescentar um jogador com velocidade e experiência nos gramados europeus.

O jornal confirmou que o Al-Ittihad colocou os olhos no jamaicano Leon Bailey, de 29 anos, ponta do Aston Villa, que já viveu uma experiência de destaque com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, antes de se transferir para o Aston Villa, e também passou um curto período com a camisa da Roma, da Itália.

O ponta jamaicano disputou 163 partidas pelo Aston Villa em diferentes competições, nas quais marcou 23 gols e contribuiu com 25 assistências.

A busca do Al-Ittihad não se limita a Bailey; o nome do colombiano Yáser Asprilla, ponta do Girona, da Espanha, havia surgido anteriormente na lista de candidatos para reforçar as opções ofensivas do time antes do encerramento da janela de transferências de verão, segundo a mesma fonte.

Leia também: 15 milhões de euros não bastam? Benfica fecha as portas para o Al-Ittihad

Leia também: O homem do impossível: presidente da Argentina se despede de Messi