O que vai pesar para Luxemburgo e Vasco renovarem para 2020?

O treinador praticamente já garantiu a permanência do time na primeira divisão, mas quer mais ambição

O bom trabalho feito no na atual temporada voltou a colocar o nome de Vanderlei Luxemburgo em evidência no futebol de elite.

Ainda que o técnico mais vezes campeão brasileiro não seja mais protagonista de disputa por título, praticamente já conseguiu salvar o Cruz-Maltino do risco de rebaixamento – segundo o site Infobola, o risco é de apenas 1%.

Desde que chegou a São Januário, em maio deste ano, se livrar do rebaixamento era o principal objetivo de Luxa. Entretanto, o treinador faz questão de ver um mais forte para 2020.

“O Vasco não pode ir para a segunda divisão. Este é o grande trabalho do Vasco da Gama. Para o ano que vem, sim, aí tem a cobrança de vocês para os dirigentes montarem uma grande equipe”, chegou a dizer à Vasco TV na última semana.

“Uma equipe melhor qualificada, uma equipe mais equilibrada para que nós possamos buscar alguma coisa (...) Eu quero estar entre essas dez equipes que vão estar brigando por seis vagas para a Libertadores”, completou.

Embora o caminho esteja aberto para Luxemburgo e Vasco renovarem o vínculo, já pensando em 2020, o treinador quer fazer questão de duas coisas específicas em um primeiro momento: o fim dos atrasos salariais e um time melhor.

Atrasos salariais

Assim como e , o Vasco tem sofrido para honrar seus compromissos econômicos. No momento, o clube deve os salários de setembro e outubro. Inclusive no último mês, segundo revelado por Luxemburgo, jogadores e membros da comissão técnica abdicaram de receber os vencimentos para que o valor fosse depositado nas contas de funcionários mais humildes do Vasco.

A promessa do presidente Alexandre Campello, segundo noticiado por O Globo, é quitar todos os valores com o elenco antes mesmo da equipe entrar de férias.

Contratações

Também vai pesar para o futuro de Vanderlei Luxemburgo a disponibilidade do clube em reforçar o plantel, exatamente para dar o salto ambicionado pelo treinador. E como 2020 será ano eleitoral em São Januário, espera-se que o investimento voltado para o futebol aumente.