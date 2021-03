O que Tuchel melhorou no Chelsea que Lampard não conseguia melhorar

Em dez jogos no comando dos Blues, o treinador alemão não conheceu derrotas e mudou a realidade do time na temporada

Nos últimos 10 jogos, nenhuma derrota e sete vitórias – a última delas contra o Liverpool, por 1 a 0, dentro de Anfield. Além de ter saído na frente do Atlético de Madrid, até então favorito, na ida das oitavas de final da Champions League, semanas atrás, o Chelsea saiu da décima posição na Premier League e, como um foguete, chegou à quarta colocação na tabela. O que mudou dentro do Stamford Bridge neste curto período? Muita coisa. A primeira, e mais importante, foi a saída de Frank Lampard como técnico para a chegada de Thomas Tuchel.

Depois de uma ótima primeira temporada no comando do clube onde é ídolo (além de ser o maior artilheiro da história dos Blues), a responsabilidade de Lampard havia aumentado: o Chelsea voltou a aparecer no mercado de transferências como um dos principais compradores e o objetivo era claro. O time que havia feito admirável campanha em 2019-20, conquistando uma vaga para a Champions League, em 2020-21 deveria almejar o título. O roteiro, contudo, não foi o esperado.

Após um bom início, Lampard não conseguiu tirar o melhor de Timo Werner e Kai Havertz, as duas principais aquisições, e a equipe passou a patinar. Não demonstrava segurança e sofria alto número de gols – o que explica o décimo lugar na tabela de classificação no momento em que Lampard deixou Stamford Bridge. Mas se o pudor para mudar de treinadores não é muito bem o forte do Chelsea, a explicação da grande melhora do time agora sob o comando de Tuchel vai muito além de apenas a mudança de peças na área técnica: ela é, acima de tudo, focada na questão comportamental.

Segundo relatos do The Athletic, Tuchel tem entregado nos bastidores tudo o que Lampard não vinha fazendo. A proximidade com os jogadores, conversas constantes – inclusive com os atletas que não têm sido tão utilizados – levantaram a moral nos corredores de Cobham, o centro de treinamento do clube londrino.

Enquanto Lampard era uma figura distante em todos os sentidos, o que não deixa de ser curioso por estarmos falando de uma lenda do clube, Tuchel mergulhou de cabeça dentro do Chelsea. Sua participação obsessiva nos campos de treinamentos, assim como a criatividade para motivar os atletas através de exercícios novos e vistos como “originais”, vão lhe garantindo elogios.

Se uma das reclamações sobre Lampard era a falta, quase completa, de instruções táticas antes das partidas, com Tuchel isso mudou completamente: “Quando saímos do vestiário para o campo, sabemos exatamente qual é o nosso trabalho, sabemos o que o adversário vai fazer e sabemos que iremos vencer”, disse ao The Athletic, sob anonimado, uma pessoa de dentro do Chelsea.

O desenho do time também mudou, saindo de um 4-2-3-1 mais habitualmente escalado por Lampard para um 3-4-2-1 que, sob Tuchel, otimizou todos as fases do time. A defesa passou a sofrer menos gols (apenas dois em 10 jogos), também por conta de um meio-campo mais pavimentado que, por consequência de conseguir fazer uma pressão melhor no adversário, também devolveu os gols ao ataque (11 tentos marcados).

O lugar de Lampard na história do Chelsea é irretocável, pela história do inglês como jogador, mas a melhora que o time teve é mais do que notável nesta temporada. Mason Mount, cria dos Blues que era visto como um dos “rapazes de Lampard”, foi o autor do gol da vitória sobre o Liverpool, nesta 29ª rodada de Premier League, e vive grande momento. Após o apito final, sorriso no rosto e vitória eram um retrato deste Chelsea do técnico alemão.

"Está muito apertado lá no topo e nós queremos colocar pressão. Nós não temos sofrido gols e estamos defensivamente bem, não vínhamos marcando gols o bastante e, talvez deveríamos ter marcado mais (gols) hoje, mas foi bom marcar. O plano de jogo era pressioná-los no ataque, ter coragem, recuperar as bolas no campo de ataque”, disse Mount após o jogo.

Nos oito jogos do Chelsea com Tuchel na Premier League, apenas o Manchester City, líder isolado da competição, conquistou mais pontos (24 a 18). Nos últimos oito duelos do time sob o comando de Lampard na competição, os Blues haviam somado sete pontos. A mudança é nítida.

A troca de técnicos, que em exagero é condenável mas em determinadas ocasiões melhora times, provou ter sido uma aposta correta da diretoria dos Blues. Tuchel devolveu a moral, a segurança e o bom ambiente que não mais existiam nos últimos dias de Lampard como treinador do Chelsea. E os bons resultados, antes em escassez, agora estão sendo colhidos em abundância.