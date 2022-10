O que significa a nova comemoração de Cristiano Ronaldo?

Ao marcar seu 700º gol, CR7 quebrou a tradição executando uma nova comemoração com a camisa dos Red Devils

Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United, foi decisivo na vitória dos Red Devils contra o Everton, no Goodison Park. Com esse gol, o português chegou ao seu 700º por clubes ao longo da sua carreira.

Tradicionalmente, e para comemorar tal conquista, Cristiano celebraria o gol com 'Siuuu', mas não havia sinal disso em Merseyside, já que ele inovou: fechou os olhos, virou a cabeça para trás e ficou com os dedos cruzados na frente do peito.

Rapidamente, o United ofereceu uma explicação sobre o motivo de Cristiano, em parceria com o atacante Antony, fazer uma comemoração diferente contra o Everton. No site oficial do clube, o clube disse: “Agora podemos revelar que a comemoração de Cristiano foi uma piada auto-depreciativa com seus companheiros de equipe, destacando os fortes laços entre os jogadores do elenco de Erik ten Hag."

“É claro que Cristiano é conhecido por cuidar de si mesmo e garantir que está sempre na melhor condição possível, o que naturalmente envolve horas de trabalho árduo no campo de treinamento e na academia."

"Também inclui descansar nos momentos certos e garantir que ele tenha sono suficiente para ajudar na sua recuperação: já foi relatado anteriormente que Ronaldo cochila várias vezes ao dia!"

"A comemoração de CR7 contra o Everton foi divertidamente um aceno à posição em que ele dorme quando viaja com o esquadrão, que não passou despercebido por seus companheiros de equipe que estão todos ansiosos para aprender com ele."

Cristiano Ronaldo havia iniciado a partida como reservar mais uma vez para um encontro da Premier League, no que tem sido uma campanha frustrante de 2022/23 para o português. Porém, ele acabou sendo acionado ainda no primeiro tempo, já que Anthony Martial sofreu uma lesão.

Como resultado, Cristiano Ronaldo marcou o 700º gol da sua carreira após 20 anos e 2 dias do seu primeiro. Dessa forma, o atacante português marcou 144 gols pelo Manchester United, 450 pelo Real Madrid, 101 pela Juventus e cinco pelo Sporting.