O que significa a "mais-valia" nas negociações do mercado da bola?

Clubes formadores usam este recurso para obter fundos em futuras negociações de atletas

A cada mercado da bola, o torcedor se depara com um termo comum no meio do futebol: a mais-valia. Mas o que significa ter um percentual de mais-valia em uma transação? A GOAL explica ao apaixonado pelo esporte qual a sua definição.

A mais-valia é um termo que foi inventado pelo economista, filósofo e sociólogo alemão Karl Marx. Ela é a diferença entre o valor final de um produto e o quanto foi investido em sua fabricação ou construção.

No futebol, a mais-valia é a diferença entre o valor de venda e o montante desembolsado na aquisição de um atleta. Normalmente, os clubes recebem um percentual da mais-valia, que é justamente o excedente.

Portanto, os clubes que mantêm a mais-valia de um negócio têm direito a um percentual sobre o lucro que o segundo clube obtém em uma nova negociação.

A prática é comum, especialmente no futebol brasileiro. As negociações de jovens atletas para o exterior costumam ter este tipo de cláusula.

O exemplo mais recente é o que envolveu São Paulo, Ajax, Manchester United e Antony. Os holandeses adquiriram o atacante por 15 milhões de euros em julho de 2020. Na última janela de transferências, venderam o atleta ao Manchester United por 100 milhões de euros. O Tricolor paulista tinha direito a 20% da mais-valia, que é a diferença entre as duas quantias: 85 milhões de euros. O clube do Morumbi embolsará 20% disso: 17 milhões de euros.