O que se sabe sobre a chance de Gabriel Martinelli ser contratado pelo Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Clube saudita tem interesse na contratação do atacante brasileiro, conforme mídia local

O QUE ACONTECEU?

Gabriel Martinelli segue com futuro indefinido no Arsenal, apesar de já ter somado 225 jogos e 51 gols pelo clube. O brasileiro tem tido nome vinculado a vários rumores de transferência e pode deixar o Emirates Stadium nesta janela de transferências.

O CONTEXTO

O Arsenal estaria considerando uma investida por Rodrygo, compatriota de Martinelli, que vem perdendo espaço no Real Madrid. Há também rumores de que Cristiano Ronaldo gostaria de ver Rodrygo atuando no futebol saudita.

VOCÊ SABIA?

Martinelli também foi especulado em uma possível mudança para a Arábia Saudita, com o Al-Nassr disposto a investir pesado após a chegada de CR7. No entanto, não há fundamento nos rumores, segundo fontes próximas.

O QUE ROMANO DISSE

Segundo Fabrizio Romano, no X, as "informações sobre Gabriel Martinelli e Al Nassr estão longe da realidade. Não há conversas em andamento com o clube saudita, que está focado em outros alvos para a posição de ponta".

O QUE VEM POR AÍ PARA MARTINELLI?

Com contrato até 2027, Martinelli ainda pode ter nova chance de provar seu valor a Mikel Arteta e ajudar os Gunners em mais uma campanha pelo título da Premier League. Porém, o volume de especulações indica que uma mudança de ares pode estar sendo avaliada.