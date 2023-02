O que se sabe sobre a investigação contra Achraf Hakimi por abuso sexual

A vítima denunciou o caso em uma delegacia, mas não apresentou queixa; a promotoria aceitou o caso por conta da notoriedade do acusado

O lateral direito do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, está sendo investigação por suspeita de violação sexual. O jogador teria estuprado uma mulher de 24 anos, na França, segundo o jornal Le Parisien. A vitima teria se recusado a prestar queixa, mas os promotores públicos assumiram o caso, no último domingo, na delegacia de Créteil Val-de-Marne, em Paris.

A mulher acusa o jogador de a ter violado na sua casa no sábado, dia 25 de fevereiro. De acordo com os relatos, a vitima teria conhecido o jogador nas redes sociais no dia 16 de janeiro e, 40 dias depois, teria ido à casa do jogador, onde Hakimi forçou vários contatos sexuais contra a vontade da mesma, tentando colocar as mãos em suas partes intimas.

De acordo com a denúncia, no sábado, Hakimi pagou um carro, através de um serviço de aplicativo, para que a jovem fosse até a sua casa. A jovem relatou que Hakimi ainda teria lhe dado um beijo na boca, levantado a sua roupa e beijado os seus seios, contra sua vontade.

A jovem disse que precisou chutar Hakimi para conseguir se livrar do jogador. Depois, a mesma ligou para uma amiga para que fosse lhe buscar na residência, localizada na cidade de Boulogne-Billancourt, em um subúrbio de Paris. Segundo o Le Parisien, o jogador aproveitou que a mulher e os dois filhos estavam de férias em Dubai para levar a jovem em sua casa.

A vítima de 24 anos denunciou o caso em uma delegacia no último domingo, mas não apresentou queixa. Porém, as autoridades policiais acionaram a promotoria de Nanterre, que aceitou o pedido por conta da gravidade e "notoriedade do acusado".

Hakimi não participou da vitória do PSG contra o Olympique de Marseille, na Ligue 1, por conta de uma lesão muscular. De acordo com jornal espanhol Marca, o jogador está tranquilo e confiante em sua inocência.