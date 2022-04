O que são Match Odds? Como atuar nesse mercado de apostas?

O nome pode soar diferente, mas com certeza você conhece esse mercado muito bem. O Match Odds, ou 1x2 ou Moneyline para os mais antigos, nada mais é que aquela clássica aposta na 'coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio'.

Quer dizer, quando você aposta na vitória do mandante, do visitante ou no empate. Fácil, né?

Por se tratar do mercado mais tradicional das apostas esportivas, é aquele mais recomendado para quem quer começar a testar seus métodos e estratégias. Afinal, todo mundo tem o 'feeling' de sentir ou entender quem é o favorito para vencer uma partida – e escolher entre mandante, visitante ou empate.

As casas de apostas sabem que esse mercado é o mais acessível para iniciantes, então, geralmente, é o primeiro mercado que aparece como opção para quem vai fazer seu investimento nos jogos. E, também por isso, termina precificando as opções de uma forma mais favorável para a casa.

Os mercados de match odds, portanto, costumam não ser muito rentáveis. Tem muita gente competente que trabalha apenas com isso, mas, quando você ficar mais seguro com suas apostas esportivas, certamente irá se interessar por mercados mais complexos, como handicap asiático ou mercado de gols.

Pense no Match Odds como uma possibilidade de testar, validar e entender variações de Odds dos jogos que você estudou ou acompanha. Pense: por que a casa dá aquele valor para cada time, e para o empate? Como a casa está entendendo o jogo?

Confira quais as vantagens e desvantagens de apostar neste mercado:

VANTAGENS

Familiaridade com o processo

Mais fácil de estudar os times e trabalhar a previsibilidade do resultado

Possibilidade de acumular múltiplas quando encontra jogos onde há mais confiabilidade

DESVANTAGENS