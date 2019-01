O que o São Paulo precisa fazer para recuperar a paz perdida?

Tricolor paulista foi dominado pelo Santos de Jorge Sampaoli e já liga o alerta para as partidas da Libertadores

A primeira derrota do São Paulo no Paulistão 2019 veio com um sabor amargo. Não somente por ser um clássico estadual contra o Santos, mas a forma como a equipe de André Jardine foi dominada pelo Santos de Jorge Sampaoli, especialmente no segundo tempo, deixou os são-paulinos com uma "pulga atrás da orelha".

Isso pode fazer com que vá embora a paz que André Jardine tinha conquistado após duas boas vitórias no campeonato paulista. O jovem técnico de 39 anos chega para sua primeira temporada como treinador de um time profissional de futebol. Seus bons frutos na base do São Paulo o colocou como um dos mais promissores treinadores da nova geração. E a aposta de Raí e Leco é exatamente essa.

Todavia, é válido destacar que trata-se ainda de uma aposta. Com ideias de jogo que encontram certa resistência no futebol brasileiro, Jardine será cobrado para fazer a equipe embalar em pouco tempo, caso contrário será acusado de "inventar demais" e nomenclaturas como "teórico" e afins virão à tona.

Jardine pegou uma equipe mais qualificada do que a do ano passado, mas deve ter dificuldade para implantar seu trabalho exatamente pela herança de Diego Aguirre. Os estilos dos dois são diametralmente opostos e talvez o novo treinador precise usar um pouco do que foi feito pelo uruguaio.

O que tanto a diretoria quanto a torcida cobram de Jardine é o futebol ofensivo que caracterizou o Tricolor nos períodos de glória.

(Fotos: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Os primeiros sinais são de que o elenco tem abraçado as ideias do novo treinador. Caso tenha tempo para trabalhar e implantar uma nova filosofia, o Tricolor pode voltar a jogar o futebol vistoso de outros tempos.

Entretanto, para ter tempo, Jardine precisará vencer. Por não ter as "costas quentes" como outros técnicos mais experientes e vencedores, existe uma desconfiança justificável sobre ele. André sabe disso. E a grande "final" para o treinador serão os dois jogos do São Paulo contra o Talleres pela fase preliminar da Libertadores.