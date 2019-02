O que o São Paulo precisa para avançar na Libertadores?

Tricolor foi derrotado por 2 a 0 pelo Talleres no jogo de ida da segunda fase da Libertadores

O São Paulo receberá o Talleres na próxima quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, precisando reverter a derrota sofrida no jogo de ida, por 2 a 0, na Argentina, para avançar à terceira fase da Copa Libertadores da América.

Para seguir com o sonho de conquistar o tetracampeonato da Libertadores, o Tricolor precisa vencer por no mínimo três gols de diferença para avançar ainda no tempo normal ou devolver o placar do jogo de ida e depois levar a melhor nos pênaltis.

“Temos totais condições de reverter em casa, com a força da nossa torcida. Criamos chances no jogo aqui, na Argentina, principalmente no primeiro tempo, e tenho certeza de que vamos conseguir fazer os gols no Morumbi. Tenho total confiança no nosso time”, afirmou Hernanes.

Qualquer outro triunfo do Tricolor por dois gols de diferença eliminará o time comandado por André Jardine por causa do gol qualificado.