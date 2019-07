O que o Flamengo precisa para se classificar na Libertadores?

Derrota por 2 a 0 no duelo de ida complicou a vida dos flamenguistas na competição sul-americana

Nesta quarta-feira (31), o Flamengo entra em campo às 21h (Brasília), no Estádio do Maracanã, contra o Emelec com a difícil missão de reverter o placar de 2 a 0 para os equatorianos no duelo de ida das oitavas de final.

A equipe carioca se encontra em situação complicada na competição após a inesperada derrota da última semana, em Guayaquil. Depois de perder a partida de primeira mão para o , o time comandado por Jorge Jesus precisará vencer por ao menos dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis e não sofrer gols. Caso consiga vencer por 3 a 0, o garante vaga direto para as quartas de final



(Durante partida contra o Emelec, Diego sofreu grave lesão / Foto: Franklin Jacome/Getty Images)

Com gols de Wílmer e Romario, o Emelec cravou um pé na próxima fase do torneio e poderá perder por até um gol de diferença no Maracanã. Em situação “confortável”, o clube equatoriano jogará para administrar a vantagem sobre os brasileiros.

Caso o sofra gols terá que marcar quatro de diferença para seguir na maior competição da América do Sul. Segundo informou o clube, todos os ingresso foram vendidos para a partida.