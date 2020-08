O que o Atlético-MG e América precisam para chegarem à final do Campeonato Mineiro 2020?

Galo joga por um empate na próxima quarta-feira (5) para ir á decisão, às 21h30 (de Brasília)

A edição de 2020 do está muito próxima de conhecer o seu novo campeão! Na tarde deste domingo (2), o venceu o por 2 a 1, no Mineirão, e chega para o duelo marcado para quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), com vantagem.

Veja as principais informações da semifinal

Mais artigos abaixo

O que o Atlético-MG e América-MG precisam para chegarem à final?

O balançou as redes ainda no primeiro tempo com gols de Jair e Nathan. Na volta do intervalo, o Coelho marcou com um gol-relâmpago de Ademir, mas não conseguiu igualar o marcador.

Mais times

Agora, as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Horto, e o Atlético-MG pode empatar no duelo de volta para ir à final, enquanto o América-MG, por ter terminado a primeira fase com melhor campanha, precisa de uma vitória simples.