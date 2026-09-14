O Paris Saint-Germain venceu o Brest por 1 a 0, com gol assinado por Ferran Torres, na quarta rodada do Campeonato Francês.

O jornal Sport destacou que Torres chegou ao seu sexto gol em cinco partidas com o Paris Saint-Germain, clube ao qual se juntou neste verão, vindo das fileiras do Barcelona.

Ferran Torres entrou na temporada com a moral elevada, depois de ter desempenhado o papel de protagonista na conquista da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha.

Torres salvou um ponto em sua primeira aparição com o Paris, ao marcar dois gols durante o confronto contra o Rennes no Campeonato Francês, e depois brilhou em sua primeira partida na Liga dos Campeões da Europa, marcando seu primeiro hat-trick na competição.

Ontem, domingo, Torres marcou um gol magnífico para dar ao Paris Saint-Germain sua primeira vitória no Campeonato Francês, em uma partida na qual a equipe sofreu bastante diante do Brest.

Se compararmos o início de Torres no Paris com os começos de alguns dos que o antecederam, seus números o colocam no mesmo nível de um jogador como Zlatan Ibrahimovic, que também marcou 6 gols em suas primeiras 5 partidas, e o fazem superar por um Neymar, que marcou 5 gols.

O clube parisiense gastou 48,5 milhões de euros para contratar Torres, em uma negociação que parece extremamente bem investida na capital francesa, enquanto o Barcelona, por sua vez, obteve um bom retorno com sua saída.

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