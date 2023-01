O que mudou? Jean Lucas recusou Santos, mas aceitaria Palmeiras

Volante de 24 anos foi procurado por Paulo Roberto Falcão, mas descartou retorno à Vila Belmiro. Hoje, ele toparia acordo com o Verdão

O Santos tentou Jean Lucas nos primeiros dias de dezembro de 2022, mas ouviu resposta negativa do atleta. Pouco mais de um mês depois, o volante deu sinal positivo para uma transferência para o Palmeiras, como soube a GOAL.

O diretor-executivo do Santos, Paulo Roberto Falcão, foi o responsável por fazer contato com o estafe de Jean Lucas. Na ocasião, porém, o meio-campista de 24 anos disse que gostaria de seguir no futebol europeu.

No início de 2023, o Palmeiras foi quem fez contato pela aquisição do volante. Diferentemente da resposta dada ao clube do litoral, o jogador avisou que toparia atuar na Academia de Futebol.

O desejo de ficar na Europa não é o mesmo de um mês atrás. Agora, o atleta gostaria de ter mais minutos em campo, e a volta ao Allianz Parque seria uma opção considerada interessante.

O único empecilho é a exigência do Monaco para a liberação do volante no mercado da bola. O clube do Principado pede €6,5 milhões (R$ 36,82 milhões) à vista pela venda do jogador. Os paulistas não estão dispostos a pagar o valor.

Na temporada 2022/2023, o meio-campista fez 10 partidas pelo time, somando 379 minutos em campo. No período, ele fez três jogos como titular e sete na condição de reserva. O jogador não fez gols ou deu assistências.