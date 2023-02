O que Mario Gomez, ex-Bayern e Alemanha, estava fazendo no treino do Red Bull Bragantino?

O alemão está aposentado dos gramados desde 2020 e assumiu cargo diretivo no grupo Red Bull

O ex-atacante alemão, Mario Gomez, de 37 anos de idade, encerrou sua carreira de jogador profissional há mais de dois anos vestindo a camisa do Stuttgart. E agora ele volta a trabalhar com futebol, mas de uma forma diferente. Em 2022, Mario foi oficializado como novo diretor técnico da Red Bull Soccer International. E como parte de seu novo trabalho, o ex-atleta visitou o treino do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista (SP), nesta sexta-feira.

Esse cargo no departamento de futebol do Grupo Red Bull fará com que ele trabalhe diretamente com os clubes da empresa austríaca de energéticos. Além do RB Leipzig, na Alemanha, o ex-jogador também vai cuidar do New York Red Bulls (Estados Unidos) e Red Bull Bragantino (Brasil).

O RB Bragantino realizou os treinamentos nesta sexta-feira (3), nos preparativos para enfrentar o Guarani pelo Paulistão 2023. Os trabalhos contaram com os olhares de Mario Gomez, que acompanhou ao lado do diretor executivo da equipe, Thiago Scuro.

Essa não é a primeira vez o diretor técnico acompanha os trabalhos do RB Bragantino presencialmente. O ex-atacante esteve presente em uma partida do Massa Bruta no estádio Nabi Abi Chedid, na cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

A ideia é que Mario seja responsável por toda rede e do desenvolvimento dos três clubes da Red Bull. Portanto, o ex-jogador pode aparecer em terras brasileiras com frequência.