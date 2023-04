O que Marco Materazzi falou para Zinedine Zidane na final da Copa do Mundo de 2006?

Ex-zagueiro quebrou o silêncio e, 17 anos depois, contou o motivo pelo qual o meio-campista francês ficou tão irritado a ponto de agredi-lo

O ex-zagueiro italiano Marco Materazzi revelou o que disse a Zinedine Zidane na final da Copa do Mundo 2006 entre a Itália e a França. Em entrevista ao canal Italian Football TV, o ex-jogador foi questionado sobre o ocorrido e revelou detalhes do que aconteceu. "Ele me disse que me daria sua camisa depois do jogo e eu respondi: 'Não, prefiro sua irmã'”, disparou o italiano.

Na ocasião, Zidane ficou tão incomodado com as provocações que deu uma cabeçada no zagueiro e foi expulso de imediato da partida. À época, a mãe de Zidane se tratava de um câncer e era sua irmã a responsável pelos cuidados da mulher.

Getty/GOAL

O ex-zagueiro ainda explicou que “não esperava uma cabeçada naquele momento. Tive sorte porque se ficasse nervoso nós dois teríamos terminado no vestiário”, completou. O lance beneficiou a Itália, que viu o principal jogador da França fora da prorrogação. Na decisão por pênaltis, os italianos levaram a melhor e conquistaram a Copa do Mundo.