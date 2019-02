O que levou CR7 a provocar torcida do Atlético de Madrid?

Atacante lembrou das cinco Champions League conquistadas na carreira enquanto os Colchoneros não possuem nenhuma

Cristiano Ronaldo provocou o Atlético de Madrid lembrando das cinco conquistas de Champions League na carreira enquanto o clube da capital espanhola não possui nenhum na última quarta-feira (20), durante a derrota de 2 a 0 da Juventus. Mas poucos sabem a motivação do gesto.

Parte da torcida dos Colchoneros entoava cânticos como "Cristiano é estuprador" e "morra Cristiano", segundo apuração do jornal Marca.

Fans of @Atleti tell @Cristiano to pay his taxes. Cristiano shows them how many Champions League titles he has. 🐐 pic.twitter.com/zNwDvASBDx — Cristiano Ronaldo (@theRonaldoTeam) 20 de fevereiro de 2019

Ainda de acordo com o diário, o gesto de CR7 fez com que o setor mais radical dos fãs Rojiblancos presentes continuassem a perseguição ao português. Dessa vez, os gritos eram "Você é fraudador, Cristiano, você é fraudador" e "você é uma p***, Cristiano, você é uma p***".

A irritação de Ronaldo cresceu com o gol do zagueiro Diego Godín, que definiu o triunfo do time da casa. Na zona mista, Cristiano passou direto e repetiu a atitude feita em campo, com os cinco dedos de uma mãoi lembrando os troféus erguidos e a outra com zero.

Cristiano Ronaldo in the mixed zone after Juve lost to Atleti

"I have 5 Champions Leagues, Atletico 0"pic.twitter.com/ULMfYHGBDi — Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@GrimandiTweets_) 20 de fevereiro de 2019

O problema é que, para a Velha Senhora, a tarefa se torna complicada. A Juve nunca reverteu a vantagem adversária de dois ou mais gols na fase eliminatória de competições europeias.