O que há de errado com Salah? Núñez pode ser a chave para o renascimento da estrela do Liverpool

O egípcio marcou apenas sete gols em seus últimos 28 jogos, mas a expectativa em Anfield é de que isso seja apenas uma má fase

Com dois gols em suas primeiras sete partidas oficiais - sem contar a FA Community Shield - este é seu pior começo, em termos de gols, em uma temporada desde que chegou no Liverpool em 2017. Nas duas campanhas anteriores, a título de comparação, Salah tinha marcado seis vezes neste ponto.

A perspectiva de outra Chuteira de Ouro da Premier League - que seria sua quarta em seis temporadas - parece remota, com Erling Haaland já com dois dígitos e média de um gol a cada 49 minutos. Salah, por outro lado, tem uma média de um a cada 270.

Ele sozinho não é o culpado pelos problemas do Liverpool. Em vez disso, ele é vítima de uma equipe que claramente perdeu o rumo, em termos de estrutura, organização, energia e praticamente tudo o mais. Ele pode ser um dos melhores jogadores do mundo, mas até eles têm suas dificuldades.

Jurgen Klopp sugeriu na última quarta-feira, após a derrota para o Napoli na Liga dos Campeões, que seu time precisava se “reinventar”, mas no caso de Salah trata-se mais de retornar aos velhos hábitos do que começar novos. Se o Liverpool conseguir que ele demita, então o resto deve seguir.

Então, como eles fazem isso? A chave pode estar não apenas no retorno de Thiago Alcântara, que deve adicionar controle e inteligência a um meio-campo que faltou em toda a temporada, mas em Darwin Núñez, em torno de quem o novo ataque do Liverpool deve agora ser construído.

Parece muito tempo atrás, mas havia sinais promissores na maneira como Salah e Núñez se conectaram e se conectaram, brevemente, contra o Manchester City na Community Shield no final de julho, e depois novamente no Fulham na abertura da Premier League, uma semana mais tarde.

Em ambos os jogos, os dois jogadores marcaram e ajudaram um ao outro, com a presença de Núñez na área de pênaltis criando o tipo de pânico e confusão, para não mencionar o espaço, com o qual Salah poderia lucrar.

É claro que o ataque do Liverpool está mudando. A saída de Sadio Mané foi a manchete do verão europeu, mas de igual ou maior importância é o afastamento de um sistema que depende muito das habilidades únicas de Roberto Firmino como um camisa 9.

O brasileiro ofereceu um pouco dessas habilidades nas últimas semanas, e ainda há a sensação de que o melhor e mais coeso futebol do Liverpool vem quando ele está em sintonia, mas é claro que Darwin, Luis Diaz e Diogo Jota representam o futuro, e a questão é como o Liverpool lida com essa transição e que tipo de impacto isso tem em jogadores como Salah, sem mencionar os laterais Trent Alexander-Arnold e Andy Robertson.

Na semana passada, após o empate sem gols com o Everton, foi perguntadoo a Klopp se Salah estava jogando mais longe do gol nesta temporada do que nos anos anteriores. Ele rejeitou a ideia.

“Não sei o que você está vendo aí. Não acho que, na temporada, Mo esta muito na lateral do campo", disse Klopp.“Queremos ter Mo, e sempre o tivemos, em posições centrais”, completou.

Não há dúvida de que a forma de Salah caiu na segunda metade da temporada passada, quando ele marcou apenas quatro gols em suas últimas 20 aparições, e é fácil sugerir que a tendência continuou nesta temporada, com até mesmo sua produção de chutes caindo no semanas de abertura da campanha.

Salah costuma liderar a liga nesse aspecto, mas atualmente está atrás de nomes como Anthony Gordon e Rodrigo Moreno, sem mencionar Haaland ou Harry Kane. Ele ainda não conseguiu mais de um chute no alvo em um jogo, e seu número de gols esperados é de apenas 2,78, com quase metade disso no jogo contra o Bournemouth, quando de alguma forma ele não conseguiu marcar ou dar assistência em uma vitória por 9 a 0.

Não há nenhuma sugestão - e nem deveria haver - que o novo contrato que ele assinou em julho tenha levado à complacência ou a uma mudança de atitude. Salah, que declarou seu desejo de “quebrar todos os recordes” no Liverpool, simplesmente não é construído dessa maneira, e o clube não tem nenhuma preocupação com seu foco, profissionalismo ou produção de treinamento. Ele continua sendo um porta-estandarte, a esse respeito.

A crença, sim, é que esta é uma queda temporária, que o retorno de Jota e Núñez e a presença de Thiago e, esperançosamente, um meio-campo mais estruturado, significa que não demorará muito para que Salah esteja disparando em todos os cilindros. novamente.

E quando ele estiver, os céus sobre Anfield parecerão muito mais claros do que ultimamente.