O que foi a Resposta Histórica do Vasco da Gama, documento de luta contra o racismo?

Considerado um marco histórico na luta contra o racismo, documento completa 99 anos em 2023

No dia 7 de abril de 1924, há exatos 99 anos, o Vasco da Gama protagonizou um dos momentos mais importantes da história do futebol na luta contra o racismo e o preconceito social, ao enviar um documento que ficou conhecido como Resposta Histórica, recusando-se a excluir 12 jogadores do time para se filiar na Associação Metropolitana de Esportes Athleticos (AMEA).

Um ano antes, em 1923, o Vasco da Gama havia se sagrado campeão do Campeonato Carioca, com jogadores negros, operários e analfabetos em seu elenco. No ano seguinte, a AMEA impôs algumas condições para permitir a entrada do Vasco no grupo. Dentre elas, a exclusão de 12 jogadores, sob o argumento de que os atletas "estariam em desacordo com os padrões morais necessários para a prática do futebol".

O clube respondeu através de um ofício assinado pelo presidente José Augusto Prestes, recusando-se a se filiar à AMEA, e permanecendo na Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LDMT). Naquele ano, em 1924, houve e realização de dois Campeonatos Estaduais no Rio de Janeiro: um realizado pela LDMT, vencido mais uma vez pelo Vasco, e outro pela AMEA, conquistado pelo Fluminense.

A "resposta histórica" é vista como um marco na luta racial e social no futebol. Até os dias atuais, há uma música frequentemente entoada pela torcida vascaína com o nome de "Camisas Negras", lembrando a luta história do Vasco da Gama contra o racismo.