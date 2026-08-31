"O que estão fazendo é extremamente frustrante": confronto inglês com a Uefa por causa do Liverpool

A liga de futebol inglesa (EFL) manifestou sua decepção com a União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, após ter sido obrigada a remarcar as datas das partidas da terceira fase da Copa da Liga Inglesa, por causa do choque com os jogos da Liga dos Campeões da Europa.

A crise remonta ao fato de que a partida entre Everton e Wolverhampton estava marcada para o dia 9 de setembro, antes de a Uefa definir a data do confronto entre Liverpool e Atlético de Madrid na fase de liga da Liga dos Campeões para a mesma noite.

Os arranjos de segurança e policiamento não permitem a realização dos jogos de Liverpool e Everton em seus estádios no mesmo dia.

A liga anunciou, em comunicado oficial, na segunda-feira, a transferência da partida entre Everton e Wolverhampton para o dia 16 de setembro, data em que seria disputado o confronto entre Liverpool e Tottenham pela Copa da Liga.

Em seguida, a partida entre Liverpool e Tottenham foi, por sua vez, transferida para o dia anterior, com uma antecedência de 24 horas.

A liga inglesa afirmou que discutiu com os dirigentes da Uefa as opções para resolver a situação, mas destacou que a entidade europeia não estava disposta a reprogramar a partida entre Liverpool e Atlético, devido ao impacto disso no que diz respeito ao deslocamento dos torcedores vindos de fora do país.

O comunicado da liga destacou: "Ao longo das últimas temporadas, a liga realizou uma série de mudanças para acomodar a expansão das competições de clubes da União das Federações Europeias de Futebol, uma decisão que foi tomada sem consulta suficiente às ligas nacionais".

E enfatizou: "Isso torna a falta de disposição da União das Federações Europeias de Futebol em cooperar algo extremamente frustrante, sobretudo para os torcedores dos cinco clubes prejudicados, e pedimos sinceras desculpas pelo transtorno que causamos".