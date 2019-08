O que esperar do Barcelona com Messi e Griezmann juntos

Sem Luis Suárez e Ousmane Dembélé, Barcelona terá a dupla formada por Messi e Griezmann junta pela primeira vez. O que esperar deles em campo?

O pode ter Lionel Messi e Antoine Griezmann juntos em campo pela primeira vez. Sem Luis Suárez e Ousmane Dembélé, lesionados, o clube catalão deve apostar na dupla diante do Real Betis, neste domingo (25), às 19h (de Brasília). O que esperar desta dupla em campo?

Messi fará a sua primeira partida na temporada. Com férias estendidas por conta da disputa da , o argentino ainda não entrou em campo. Ele fez um trabalho à parte para melhorar o físico e está à disposição da comissão técnica diante do Betis, no fim de semana.

No Barcelona, o camisa 10 costuma jogar mais pelo lado direito do ataque. No entanto, tem liberdade para flutuar no setor ofensivo, seja pelo meio, pelo lado esquerdo ou como um centroavante de ofício. Ernesto Valverde permite que ele jogue desta forma na equipe.

Antoine Griezmann estava acostumado a ter liberdade semelhante à de Lionel Messi quando defendia as cores do . A situação, no entanto, é nova.

O camisa 17 fez a sua estreia no jogo contra o , pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Na ocasião, porém, mesmo sem Messi, não teve a liberdade que está acostumado. O francês foi escalado pelo lado esquerdo do ataque, com Suárez no comando do setor e Ousmane Dembélé na ponta direita.

Mais preso a uma posição, Griezmann não rendeu o que se esperava. Agora, no segundo jogo da temporada, ele estará ao lado de Lionel Messi para formar o setor ofensivo. O mais provável é que a dupla atue com liberdade na linha de frente, uma vez que eles serão os únicos no setor para o jogo que acontece no Camp Nou.