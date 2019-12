Limpa no elenco e Felipe Melo na zaga: o que pode mudar no Palmeiras de Luxemburgo?

Luxemburgo foi confirmado como treinador do Palmeiras para a próxima temporada e deve realizar mudanças no elenco alviverde

Depois de ter frustradas as tentativas de contratar Jorge Sampaoli, o agiu rápido para encontrar um novo treinador. E quem comandará o alviverde na temporada 2020 será Vanderlei Luxemburgo. Com a chegada do novo comandante o elenco palestrino poderá passar por mudanças e dispensas.

O histórico de Luxemburgo indica que o Palmeiras deverá se adaptar ao treinador. Em entrevista, o técnico já deu sua opinião sobre alguns de seus novos comandados como Felipe Melo e Lucas Lima. O estilo "linha dura" do professor também pode indicar alguns afastamentos.

Confira o prognóstico da Goal sobre o novo comandante alviverde!

Quem pode sair?

Logo que chegou no , Luxemburgo tratou de afastar Maxi Lopez, atacante antes intocável mas que não vinha rendendo. E no Palmeiras o novo treinador pode seguir a mesma linha: Borja e Deyverson são nomes contestados pelos torcedores que rendem abaixo do esperado e podem deixar o com a chegada do técnico.

O que pode mudar?

Em entrevista para o programa "Os Donos da Bola" da TV Band ainda em 2018, Luxemburgo disse que não vê Felipe Melo jogando como volante mas sim como zagueiro. "Um volante tem que fazer 50 ações de intensidade, no mínimo, por jogo. São piques de 15 e 20 metros. Fazer umas 50 vezes isso", disse quando era especulado para ocupar a vaga do demitido Roger Machado. Na ocasião quem assumiu foi Felipão.

"O Felipe Melo não consegue pelo tamanho dele para fazer as ações de intensidade. Ele se dedica. Mas depois fica cansado e chega atrasado. Como zagueiro, ele vai fazer 25 ações e não 50, poxa. O combate direto dele é bom, as roubadas e saídas de bola dele são boas, tem tempo de bola", complementou elogiando o jogador.

Nessa mesma entrevista, Luxa comentou sobre o posicionamento de Lucas Lima dentro de campo. "Lucas Lima quanto mais distante do gol, pior ele fica. Então tenho que criar situação para que ele não faça a marcação. [Ele tem que] jogar sempre nas costas dos volantes para enfrentar os zagueiros", afirmou.

Esta será a quinta passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Palmeiras. Ele já conquistou duas vezes o Brasileirão (1993 e 1994), quatro vezes o (1993, 1994, 1996 e 2008) e um Torneio Rio- , em 2003.