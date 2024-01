O que é modo carreira do EA Sports FC 24, antigo FIFA?

Game conta com simulador de treinador e jogador, onde transferências e escolhas pesam no futuro dos times

O EA Sports FC 24 é o novo game de futebol da Electronic Arts, que chegou para substituir a antiga série FIFA. Similar ao antecessor, o jogo conta com o popular modo carreira, onde os jogadores assumem o papel de atletas ou treinadores para comandar uma equipe.

Além de disputar as partidas, os jogadores ainda precisam lidar com partes do gerenciamento do clube, como desenvolvimento das categorias de base, gerenciamento de conflitos entre jogadores, evolução dos atletas e a compra e venda de novos jogadores, um dos destaques do modo.

Modo Carreira de Treinador

O mais popular entre os jogadores, o modo Carreira de Treinador permite que os usuários criem um profissional do zero, ou use um dos diversos técnicos reais de diversas ligas do mundo, que podem ser movidos para os clubes desejados.

Outra possibilidade é a de criar o seu próprio clube, com direito a brasão, nome, estádio e uniforme personalizados, e adicioná-lo a uma das diversas ligas do FC 24, como a Premier League, Bundesliga, La Liga ou Serie A Italiana.

Além da disputa da liga local, os times também podem jogar campeonatos nacionais como a FA Cup, Copa do Rei e até mesmo as competições continentais, como Champions League e Europa League. Há ainda a possibilidade de dirigir seleções na Copa do Mundo.

Modo Carreira de Jogador

Para aqueles que buscam uma experiência mais pessoal no game, o modo Carreira de Jogador permite que um atleta seja criado do zero, ou que um dos jogadores já disponíveis no FC 24 sejam usados para o modo.

É possível controlar apenas o seu atleta, o que adiciona uma camada a mais de estratégia na experiência, já que é preciso aprender a se posicionar e fazer movimentos sem a bola para receber passes e auxiliar o time. Outra opção é controlar a equipe toda, como em uma partida tradicional de FC 24.

Mais do que só as partidas, os jogadores também podem controlar seu pro nos treinos, para fazer com que evoluam seus atributos mais rapidamente, e até mesmo investir seu dinheiro em itens e experiências que melhoram seu desempenho com mais facilidade no game.

O mercado de transferências também é peça-chave do modo Carreira de Jogador, com o atleta escolhido sendo alvo de propostas de diversos times e tendo que escolher em mudar de país ou ficar no clube atual.

O modo Carreira está disponível em todas as versões do EA Sports FC 24, lançado para PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One, PC e Nintendo Switch.