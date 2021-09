O que é fan token no futebol?

Além de gigantes do futebol europeu, o Corinthians também abraçou a novidade no mercado brasileiro

O Corinthians tem apresentado muitas novidades para o seu torcedor nos últimos dias. As contratações de grandes nomes, como Willian e Renato Augusto, além de Giuliano, movimentaram a expectativa dos alvinegros para o que pode acontecer dentro de campo, mas uma outra novidade corintiana foi apresentada fora das quatro linhas: o fan token.

“O Sport Club Corinthians Paulista, em parceria com o app de engajamento de fãs Socios.com e a fintech blockchain Chiliz, anuncia que lançará a oferta inicial do fan token $SCCP”, anunciou o clube através de comunicado oficial em seu site.

Mas o que é fan token? Na mesma nota oficial em que anunciou o acordo o Corinthians fez um resumo.

“Fan token é um ativo digital que permite que os torcedores influenciem nas decisões e ações do clube e concorram a brindes e prêmios ao participar de consultas e enquetes ou responder a quizzes e pesquisas.

Com o $SCCP, o torcedor corinthiano poderá ajudar a definir, por exemplo, uma nova frase para o túnel de acesso da Neo Química Arena ou qual ídolo do Corinthians será eternizado com o próximo busto no Parque São Jorge. A quantidade de fan tokens necessária para interagir variará de acordo com a atividade.

O uso de fan tokens em uma interação no app da Socios.com não interfere no saldo da carteira virtual do usuário: a quantidade de $SCCP apenas sinaliza quais interações o torcedor pode acessar, sem significar um “gasto” ou “utilização” do saldo de fan tokens”.

Gigantes da Europa estão aderindo, mas também há polêmicas

Camisa da Inter exibe o patrocínio da Socios e seu fan token (Foto: Getty Images)

O comunicado do Corinthians também lembra que outras grandes instituições do futebol atual também possuem parceria com a Socios, empresa que conduz estes fan tokens.

Paris Saint-Germain, Juventus, Milan, Manchester City, Arsenal e Barcelona são alguns dos clubes que também passaram a usar os fan tokens. Inter de Milão e Valencia chegam até mesmo a estampar publicidade dos tokens em suas camisas oficiais.

Entretanto, uma matéria publicada pelo The Athletic também publicou um lado desta história que vem desagradando alguns grupos de torcedores especialmente na Inglaterra. Torcedores organizados de clubes como West Ham e Arsenal, por exemplo, fizeram críticas de que o fan token surgiu para fazer monetizar o engajamento dos fãs.

Segundo esta reportagem do the Athletic, os fan tokens não podem ser comprados simplesmente através de moedas como o Real: seria preciso o passo intermediário de comprar a criptomoeda da empresa Socios, conhecida como Chiliz, para aí sim comprar um token. A não ser, claro, que o clube em questão disponibilize estes tokens de forma gratuita a seus torcedores ou parte de seus torcedores.

Estes mesmos token estão sujeitos a variações de preços, o que pode tornar aumentar o risco de uma movimentação financeira. Esta parte também têm levantado polêmicas no Reino Unido.

Em sua nota oficial, que contou também com falas do presidente Duílio Monteiro Alves, o Corinthians complementa a respeito do novo negócio.

Apenas em 2021, a movimentação de fan tokens gerou mais de US$ 150 milhões de receitas a serem divididas entre os parceiros da Socios.com. Em todo o mundo, mais de 1,3 milhão de fãs interagem com seus esportes favoritos por meio do app.

“É uma alegria ver o lançamento do $SCCP, o fan token do Corinthians. Inaugurar essa nova relação do clube com seus torcedores é uma prova da criatividade que sempre marcou a história do clube e um caminho para gerar novas receitas dentro da realidade dos criptoativos no século 21. Tenho certeza de que a nossa torcida vai abraçar essa novidade”, afirma Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

“O Corinthians organizou uma das campanhas de lançamento de fan token mais impressionantes até hoje. O clube está mostrando como se faz, adotando totalmente a ideia dos fan tokens e trabalhando para ensinar os torcedores sobre todas as vantagens que eles podem aproveitar sendo proprietários de $SCCP. Estamos muito orgulhosos de o lançamento do fan token coincidir com o 111º aniversário do Corinthians e temos certeza de que será um sucesso imenso pro clube e para todos os corinthianos apaixonados”, diz Alexandre Dreyfus, CEO da Socios.com e da Chiliz.

Como comprar os fan tokens do Corinthians

A oferta inicial, cujo nome no mercado é FTO (sigla para Fan Token Offering - ou, em português, Oferta de Fan Token), é o único período em que os ativos digitais podem ser comprados pelo público com preço fixo. No caso do $SCCP, serão disponibilizadas apenas 850.000 unidades do fan token. Vale destacar que esta quantidade é limitada, ou seja, as vendas se encerrarão quando for atingido esse número.

Cada $SCCP será vendido no FTO pelo valor de US$ 2 (cerca de R$ 10, a depender da cotação da moeda norte-americana no dia).

Na Fase 1 do FTO, que vai das 10h às 12h do dia 2/9, cada torcedor poderá comprar no máximo 50 $SCCP. Já na Fase 2, a partir das 12h01 do mesmo dia, será possível a compra de até 250 $SCCP por pessoa. Este desenho é utilizado para garantir que o máximo de interessados possam adquirir fan tokens, evitando a concentração em poucos compradores. Caso os 850.000 $SCCP se esgotem antes das 12h, o prazo da Fase 1 será abreviado; não haverá Fase 2 se a quantidade total de fan tokens do Corinthians se esgotar na Fase 1.