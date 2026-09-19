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FBL-FRA-LIGUE 1-LYON-RENNESAFP
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O que aconteceu? Racismo interrompe partida do Lyon no Campeonato Francês

Lyon x Rennes
Lyon
Rennes
Campeonato Francês
França

A partida da quinta rodada do Campeonato Francês, entre Lyon e Rennes, foi interrompida temporariamente aos 36 minutos, depois que o locutor emitiu dois avisos a respeito de uma faixa com conteúdo racista.

A rede RMC Sport informou que tudo caminhava bem para o Lyon. Após o início forte na partida contra o Rennes, graças aos dois gols de Ernest Nuamah, o jogo teve uma reviravolta aos 36 minutos, quando foi paralisado.

O motivo foi uma faixa, erguida na arquibancada norte, com a frase "Saint-Étienne, malditos...", uma expressão ofensiva em espanhol, exibida antes do início da partida e mantida durante todo o primeiro tempo.

Essa faixa, dirigida contra o Saint-Étienne, considerado o "inimigo" do Lyon, já havia sido erguida antes do início da partida. 

FBL-FRA-LIGUE 1-LYON-RENNESGetty Images

Campeonato Francês
Lens crest
Lens
RCL
Lyon crest
Lyon
OL

Apesar de o locutor ter emitido um primeiro aviso e, em seguida, um segundo, os cânticos racistas contra o Saint-Étienne continuaram. Depois de ser informado sobre o ocorrido pelo delegado da partida, o árbitro Mathieu Vernice decidiu mandar os jogadores de volta aos vestiários. 

Se os jogadores do Rennes se dirigiram diretamente aos vestiários, os jogadores do Lyon permaneceram no gramado, enquanto o técnico português Paulo Fonseca e Corentin Tolisso foram conversar com a torcida.

Os dirigentes Mathieu Louis-Jean e Michael Gerlinger também se deslocaram até o local do incidente na tentativa de entender o que estava acontecendo, e a faixa logo foi retirada das arquibancadas.

Os jogadores do Lyon fizeram uma rápida visita aos vestiários antes de retornarem novamente ao gramado e, após uma paralisação que durou 15 minutos, a partida foi reiniciada aos 36 minutos, na sequência de um breve período de exercícios para ativar a musculatura.

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