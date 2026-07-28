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O que aconteceu com o técnico? Mourinho surpreende jornalistas com atitude fora do comum

Real Madrid x Leganés
Real Madrid
Leganés
Amistosos de clubes
J. Mourinho
Espanha
Portugal

Sua história é repleta de crises com a imprensa

José Mourinho, técnico do Real Madrid, surpreendeu os jornalistas nesta terça-feira com um gesto pouco habitual na história do treinador português.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou: "No dia 28 de julho, às cinco e meia da tarde, o clima estava muito quente em Madri. Por isso, quando José Mourinho entrou no campo de Valdebebas para supervisionar o aquecimento de seus jogadores antes do jogo-treino contra o Leganés, dirigiu-se à área destinada aos meios de comunicação, cumprimentou-os e lhes ofereceu água".

E prosseguiu: "Mourinho disse: como vocês estão? Como estão todos vocês? Vim apenas para dar um alô. Vocês não têm água? Querem um pouco de água?".

Apesar de seu histórico com a imprensa e dos confrontos inesquecíveis entre as duas partes, está claro que Mourinho voltou ao Real Madrid em uma versão bem mais tranquila do que aquela que mostrou em sua primeira passagem.

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