José Mourinho, técnico do Real Madrid, surpreendeu os jornalistas nesta terça-feira com um gesto pouco habitual na história do treinador português.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou: "No dia 28 de julho, às cinco e meia da tarde, o clima estava muito quente em Madri. Por isso, quando José Mourinho entrou no campo de Valdebebas para supervisionar o aquecimento de seus jogadores antes do jogo-treino contra o Leganés, dirigiu-se à área destinada aos meios de comunicação, cumprimentou-os e lhes ofereceu água".

E prosseguiu: "Mourinho disse: como vocês estão? Como estão todos vocês? Vim apenas para dar um alô. Vocês não têm água? Querem um pouco de água?".

Apesar de seu histórico com a imprensa e dos confrontos inesquecíveis entre as duas partes, está claro que Mourinho voltou ao Real Madrid em uma versão bem mais tranquila do que aquela que mostrou em sua primeira passagem.