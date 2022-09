O que aconteceu com o rosto de Cristiano Ronaldo? Por que está com um olho roxo?

Jogador se machucou sábado (24), no jogo contra a República Tcheca; atleta treina normalmente e poderá ser titular nesta terça (27), contra a Espanha

Neste mês, as equipes nacionais europeias disputam jogos válidos pela Uefa Nations League, e com Portugal de Cristiano Ronaldo não é diferente. Porém, o duelo do atacante contra a República Tcheca foi um verdadeiro desastre.

A partida de sábado (24) foi vencida por 4 a 0 pelo lado português, mas logo no início do jogo, Cristiano Ronaldo tentou disputar no alto uma bola com o goleiro tcheco Thomas Vaclík, o que gerou uma feia trombada entre os jogadores. O camisa 7 de Portugal levou a pior, que tomou uma pancada em cheio no rosto, precisando de atendimento ainda em campo já que o nariz sangrava na região entre os olhos.

No fim, o atleta saiu dos gramados para que o confronto pudesse continuar, mas, depois de atendido, voltou ao jogo e atuou durante os 90 minutos. Ronaldo acabou perdendo uma chance muito clara de gol e cometeu um pênalti, quando subiu em disputa aérea no escanteio e atingiu a bola com a mão. A penalidade, no entanto, foi perdida pelo tcheco Patrik Schick.

Getty Images

O último gol de Portugal foi marcado por Diogo Jota, justamente com assistência do camisa 7, para que pudesse finalizar o embate de forma um pouco positiva. Após o embate contra a República Tcheca, a seleção portuguesa enfrenta a Espanha nesta terça-feira (27), e Cristiano Ronaldo poderá estar de volta como titular, já que foi visto treinando, ainda de olho roxo, com os companheiros.