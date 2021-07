O que acontece após a Justiça anular a eleição de Caboclo na CBF?

A decisão do juiz Olindo Filho saiu nesta segunda-feira (26) e anulou o pleito de 2018 que deu poder a Rogério Caboclo na CBF

Bomba na CBF: nesta segunda-feira (26), a Justiça Federal do Rio de Janeiro anulou o pleito de abril de 2018 que tornou Rogério Caboclo presidente da CBF.

Afastado do cargo após sofrer denúncias de assédio moral e sexual , Caboclo estava tentando conquistar na justiça o direito de retornar à presidência, chegando até a recorrer ao STJD. A decisão desta segunda-feira, porém, corre separadamente.

A justificativa da Justiça Federal é de que em março de 2017, teriam sido feitas mudanças irregulares no estatuto da entidade, aumentando o poder das federações em detrimento dos clubes sem que eles tivessem participado da decisão. Isso teria afetado diretamente o peso dos votos na eleição que colocou Caboclo no poder, um ano depois.

Vale lembrar que a decisão ainda está em primeira instância e a CBF pode recorrer. Enquanto isso, a decisão da JFRJ também nomeou dois responsáveis para comandar e entidade enquanto não são convocadas novas eleições: o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim .

A ordem judicial, expedida pelo juiz Mario Cunha Olinto Filho, diretor do Fórum Regional da Barra da Tijuca e titular da 2ª Vara Cível, é para que Landim e Carneiro Bastos comandem o novo pleito. Caso aceitem, terão 30 dias para convocar o colégio eleitoral, votar novamente as mudanças no estatuto e convocar uma nova eleição.

Segundo a decisão de Olinto Filho, a escolha por Landim se deu pela sua experiência em comandar um "clube de torcida expressiva". Mesma razão pela qual Carneiro Bastos, presidente da FPF e ex-diretor de coordenação da CBF, foi escolhido.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, não pretende recusar a nomeação da justiça para ser interventor da CBF por 30 dias com a anulação da eleição de Caboclo. O presidente da FPF, Reinaldo Bastos e ele terão que organizar novas eleições na entidade nesse período #FutGloboCBN pic.twitter.com/hRaWIycRmm — Renan Moura (@renanmouraglobo) July 26, 2021

Entre as pautas que serão votadas, estão a cláusula de barreira (candidatos à presidência da CBF precisam ter a aprovação de pelo menos oito federações estaduais e cinco clubes, restringindo muito as opções de voto) e a inclusão dos times da Série B do Campeonato Brasileiro como votantes.