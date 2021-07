Por que Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi denunciado pelo Ministério Público?

O cartola é acusado de ser responsável por uma perda de R$ 100 milhões em fundos de pensão de funcionários estatais

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - recém nomeado interventor na CBF -, e outras quatro pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) por gestão fraudulenta e envio indevido de recursos ao exterior. De acordo com a denúncia, o cartola e os demais acusados atuaram em uma operação financeira que resultou na perda de R$ 100 milhões a fundos de pensão de funcionários de estatais.

Landim, Nelson José Guitti Guimarães, Demian Fiocca, Geoffrey David Cleaver e Gustavo Henrique Lins Peixoto foram denunciados na Operação Greenfield, acusados de atuarem no Fundo de Investimentos em Participações (FIP) Brasil Petróleo 1, que captou recursos da Funcef (aposentados da Caixa), Petros (da Petrobras) e Previ (do Banco do Brasil), lesando os fundos e causando um prejuízo de R$ 100 milhões.

Segundo a denúncia, o FIP Brasil Petróleo 1 realizou uma manobra não permitida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para mandar os valores a uma empresa nos Estados Unidos, com a autorização de Landim, entre os anos de 2011 e 2016.

“Por todo o exposto, conclui-se que os acusados Luiz Rodolfo Landim Machado, Demian Fiocca, Nelson José Guitti Guimarães, Geoffrey David Cleaver e Gustavo Peixoto concorreram, conjuntamente, para a prática do crime previsto no art 4º, caput, da Lei 7.492/1986, ao atuarem ardilosamente para permitir o investimento em empresa estrangeira – afirma o procurador Anselmo Lopes, na denúncia que tramita na 10ª Vara de Justiça Federal", diz a denúncia, que pede que os acusados paguem o triplo do montante, corrigido a partir da taxa Selic.

A manobra que viabilizou a irregularidade denunciada consistiu na criação das empresas Brasil Petróleo e Participações SA e Deepflex do Brasil, usadas como fachada, com o objetivo de aplicar na Deepflex. O dinheiro era enviado para as empresas brasileiras, que mandavam para o exterior.

Cálculos da Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), órgão que fiscaliza os fundos de pensão, indicam que tanto Funcef quanto Petros investiram R$ 102 milhões no FIP Brasil Petróleo 1, tendo prejuízo de R$ 92 milhões, cada. Já no caso da Previ, o investimento foi menor, de R$ 76 milhões, e a perda foi de R$ 69 milhões.

Caso condenados, Landim e os outros quatro acusados podem pegar pena de três a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.

O Flamengo não se manifestou sobre a denúncia por entender que o assunto envolve a esfera particular do Landim, e não tem qualquer relação com o clube.