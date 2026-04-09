Peter Bosz Earnest Stewart Marcel Brands
Bart DHanis

O PSV surpreende e renova rapidamente o contrato de um jogador muito cobiçado

O PSV pretende renegociar e prorrogar o contrato do terceiro goleiro Niek Schiks, segundo informou Rik Elfrink nesta quinta-feira, em nome do Eindhovens Dagblad.

Schiks entrou em campo duas vezes nesta temporada pelo campeão holandês, quando Nick Olij e Matej Kovar estavam lesionados. Ele acumulou a maior parte dos minutos jogando na Keuken Kampioen Divisie pelo Jong PSV.

Schiks conseguiu convencer Peter Bosz na partida fora de casa contra o FC Groningen (vitória por 1 a 2). Atualmente, ele tem contrato até meados de 2027, mas isso deve mudar em breve.

Apesar da renovação, é muito provável que Schiks não vista a camisa do PSV na próxima temporada. O clube pretende transferi-lo para outro time na Holanda no meio do ano.

O especialista em mercado de transferências Mounir Boualin já havia informado no mês passado que Schiks está na mira do RKC Waalwijk. O clube de Brabant está muito interessado em contratá-lo por empréstimo. Espera-se que mais clubes se manifestem em Eindhoven nos próximos meses.

Publicidade