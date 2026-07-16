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Rian Rosendaal

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O PSV rejeita a oferta e encerra as negociações

Mercado da bola
PSV

O PSV encerra as negociações com o RC Lens sobre a transferência de Armando Obispo. É o que informou o jornalista Mounir Boualin nesta quinta-feira, com base em fontes francesas. O clube de Eindhoven não está satisfeito com as ofertas vindas da França pelo zagueiro central.

Uma primeira proposta entre três e quatro milhões de euros foi recentemente rejeitada pelo PSV. A última oferta do Lens situava-se entre quatro e quatro milhões e meio de euros, sem contar os bônus. Os bônus poderiam chegar a um valor entre um milhão e um milhão e meio de euros.

As negociações entre o PSV e o Lens chegaram a um impasse. O clube de Eindhoven decidiu, então, encerrar as conversas, mesmo que a diferença entre a proposta do clube e a oferta não seja grande. 

Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf, informa que as negociações foram suspensas porque não foi possível chegar a um acordo sobre o valor da transferência. Não se sabe se as conversas serão retomadas em breve. Boualin, com base em fontes francesas, afirma que as chances disso acontecerem não são grandes.

Obispo, jogador da seleção de Curaçao, tem apenas mais um ano de contrato em Eindhoven e, segundo o Transfermarkt, está avaliado em quatro milhões de euros.

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GIL

O zagueiro de 27 anos disputou um total de 130 partidas pelo PSV. Ele marcou sete gols e deu duas assistências.

Com o Lens, ele jogaria a Liga dos Campeões na próxima temporada. O clube ficou em segundo lugar na Ligue 1 no ano passado, seis pontos atrás do Paris Saint-Germain.

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