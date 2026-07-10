O PSV recebeu uma proposta pelo zagueiro central e está aberto à possibilidade de sua saída

O PSV está em negociações com o RC Lens sobre a transferência de Armando Obispo, segundo informa Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad.

O especialista em notícias do PSV informou na manhã desta sexta-feira que o campeão da Holanda está atualmente “negociando” com o Lens sobre o valor da transferência. O clube francês teria feito uma oferta pelo zagueiro.

O valor da oferta (ainda) não foi divulgado. O jogador da seleção de Curaçao tem apenas mais um ano de contrato em Eindhoven e, segundo o Transfermarkt, está avaliado em quatro milhões de euros.

Obispo passou pela base do PSV e joga em Eindhoven desde sempre, com exceção de um ano em que foi emprestado ao Vitesse.

O zagueiro de 27 anos disputou um total de 130 partidas pelo PSV. Ele marcou sete gols e deu duas assistências.

Com seu clube, ele conquistou quatro vezes o título de campeão da Holanda. Duas vezes levantou a taça da Eurojackpot KNVB Beker e três vezes ergueu a Johan Cruijff Schaal.

Com o Lens, ele jogaria a Liga dos Campeões na próxima temporada. O clube ficou em segundo lugar na Ligue 1 no ano passado, seis pontos atrás do Paris Saint-Germain.