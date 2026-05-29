O PSV quer eliminar a cláusula de rescisão que é inferior a 18 milhões de euros

O PSV pretende reajustar o contrato em vigor de Mauro Júnior, segundo noticiou o Eindhovens Dagblad nesta sexta-feira. O campeão de Eindhoven espera, dessa forma, contornar a cláusula de rescisão do lateral-esquerdo e meio-campista.

O Voetbal International informou recentemente que a cláusula no contrato do jogador do PSV é de dezoito milhões de euros. No entanto, segundo o observador de clubes Rik Elfrink, do ED, esse valor é bem menor.

O FC Porto, de Francesco Farioli, acompanha com grande interesse a situação em torno de Mauro Júnior. No entanto, ainda não há um interesse concreto por parte de Portugal. O PSV também ainda não recebeu nenhuma proposta inicial pelo zagueiro brasileiro.

Mauro Júnior tem contrato com o PSV por mais três temporadas, o que faz com que o clube não pareça ter pressa em oferecer um novo contrato. Apesar disso, a diretoria do clube quer chegar a um acordo para evitar que ele saia de Eindhoven antes do tempo com a ajuda da cláusula de rescisão. “O PSV quer se livrar dessa cláusula e reajustar o contrato de Mauro, acordando um novo valor de transferência mais alto para o futuro.”

O ED sugere ao PSV que seria sensato fazer uma oferta generosa ao lateral-esquerdo, para, entre outras coisas, superar o FC Porto. Segundo consta, o clube de ponta português está disposto a oferecer quinze milhões de euros e um salário substancial, o que aumenta as chances de o PSV acabar se despedindo do brasileiro.

Mauro Júnior (27) soma exatamente 200 partidas com a camisa do PSV. Nessa sequência, ele marcou nove gols e deu 31 assistências. Na última temporada, o jogador versátil teve grande participação no terceiro título nacional consecutivo.

O Sevilla já havia demonstrado interesse no sul-americano canhoto. Ele acabou decidindo, em abril de 2025, renovar seu contrato com o PSV por vários anos.