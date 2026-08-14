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Wessel Antes

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O PSV pode dar adeus a milhões: grande transferência de Couhaib Driouech fracassa

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C. Driouech

Couhaib Driouech afinal não dará sequência à sua carreira no Rangers, informa nesta sexta-feira o setorista Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. As partes envolvidas não chegaram a um acordo nos últimos dias em Glasgow, e, por isso, o ponta retornará ao PSV.

O atacante de 24 anos já estava na Escócia para concluir sua transferência, mas agora o PSV pode dar adeus a nada menos que 8 milhões de euros.

O que exatamente aconteceu ainda não está claro, mas Driouech retornará a Eindhoven de qualquer forma.

Em cinco meses, o PSV vê uma transferência melar pela quarta vez. Ricardo Pepi, Adamo Nagalo e Armando Obispo precederam Driouech.

Não parece que Driouech voltará a ter um papel de destaque no PSV tão cedo. Ele teve de perder os primeiros jogos da temporada por causa de uma lesão.

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Além disso, Driouech parece ter sido ultrapassado pelo jovem Amir Bouhamdi. Ele assinará em breve um novo contrato no Philips Stadion.

Na noite de sábado, o PSV volta a campo. O time de Eindhoven visita o Excelsior às 20h. No fim de semana passado, o PSV ficou no empate por 2 a 2 com o Fortuna Sittard.

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