O PSV pode dar adeus a milhões: grande transferência de Couhaib Driouech fracassa

Couhaib Driouech afinal não dará sequência à sua carreira no Rangers, informa nesta sexta-feira o setorista Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. As partes envolvidas não chegaram a um acordo nos últimos dias em Glasgow, e, por isso, o ponta retornará ao PSV.

O atacante de 24 anos já estava na Escócia para concluir sua transferência, mas agora o PSV pode dar adeus a nada menos que 8 milhões de euros.

O que exatamente aconteceu ainda não está claro, mas Driouech retornará a Eindhoven de qualquer forma.

Em cinco meses, o PSV vê uma transferência melar pela quarta vez. Ricardo Pepi, Adamo Nagalo e Armando Obispo precederam Driouech.

Não parece que Driouech voltará a ter um papel de destaque no PSV tão cedo. Ele teve de perder os primeiros jogos da temporada por causa de uma lesão.

Além disso, Driouech parece ter sido ultrapassado pelo jovem Amir Bouhamdi. Ele assinará em breve um novo contrato no Philips Stadion.

Na noite de sábado, o PSV volta a campo. O time de Eindhoven visita o Excelsior às 20h. No fim de semana passado, o PSV ficou no empate por 2 a 2 com o Fortuna Sittard.