O PSV fecha acordo com o líder do campeonato e vende atacante

Jesper Uneken deixa o PSV definitivamente para trás. O atacante de 21 anos assinou um contrato de vários anos com o Ik Sirius, da Suécia, líder da primeira divisão. A transferência do jovem atacante neste verão envolveu um valor de aproximadamente 600.000 euros.

Uneken estava no PSV desde 2011, clube que havia deixado claro que não haveria vaga para ele no time principal na próxima temporada. A pedido do Sirius, o PSV recebe agora um bom valor inicial, que poderá aumentar no futuro.

O Sirius acredita poder vender Uneken no futuro por um valor atraente. Mas, primeiro, o novo reforço deve ajudar o líder sueco a garantir uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões. Atualmente, o Sirius é o líder incontestável da Suécia, com 28 pontos em dez partidas.

Uneken ganhou destaque na última temporada como jogador emprestado pelo RKC Waalwijk, onde marcou dezesseis gols. O Fortuna Sittard queria pagar 300.000 euros por ele, mas teve sua proposta rejeitada pelo PSV. O Excelsior e o NAC Breda também demonstraram interesse.

No entanto, o atacante formado pelo PSV optou agora por uma aventura na Allsvenskan sueca. Uneken passou no exame médico e se junta imediatamente ao time principal do líder do campeonato. Na Suécia, as partidas também acontecem no verão, então ele poderá provar seu valor em campo.

Uneken estava em seu último ano de contrato com o PSV. Pelo campeão de Eindhoven, o atacante, que agora está de saída, disputou dois minutos na equipe principal, o que resultou imediatamente em um gol.

O PSV não negociou uma porcentagem sobre a revenda, mas espera receber uma boa quantia por Uneken no futuro. De acordo com as regras internacionais de formação, 4% de qualquer valor de transferência futuro será destinado ao PSV.